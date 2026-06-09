Santo Domingo recibe la nueva propuesta de Kasia Home

Kasia Home, la galería de piezas artesanales, presentó en Santo Domingo su nueva colección.

La velada consistió en un evento que celebra la sensibilidad y el detalle, la marca invita a descubrir un universo donde cada pieza cuenta una historia de legado.

En él, los invitados pudieron conectar con la belleza de lo hecho con intención, honrando el rol de la mujer en los oficios creativos y la preservación de técnicas transmitidas por generaciones.

En este contexto, Kasia Home desveló una propuesta que trasciende lo decorativo para rendir homenaje a las manos creadoras. A través de una selección de fibras naturales, barro, madera y textiles, la marca transforma los espacios en experiencias auténticas, elevando la artesanía al nivel de arte atemporal.

La nueva colección

https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/09/16-coleccion-kasia-spring-summer-2026-890ef089.jpg Coleccio´n Kasia Spring Summer 2026 (FUENTE EXTERNA)

Destaca por su diálogo entre la estética contemporánea y la maestría de distintas culturas:

Sello Colombiano: accesorios de mesa elaborados exclusivamente para KASIA HOME por artesanos colombianos y mantelería con diseño de autor.

accesorios de mesa elaborados exclusivamente para por y mantelería con diseño de autor. Artesanía de Michoacán: mobiliario de Tierra Caliente, México, realizado a mano con cuero y maderas endémicas de la región.

mobiliario de Tierra Caliente, México, realizado a mano con cuero y maderas endémicas de la región. Barro y Textil: nuevos elementos de cocina y decoración que reinterpretan materiales nobles bajo una visión moderna .

nuevos elementos de cocina y decoración que reinterpretan materiales nobles bajo una . Evolución de un Ícono: las emblemáticas piñas decorativas de Kasia Home regresan en nuevos modelos y colores, manteniendo su esencia cultural con un aire renovado.

Con esta presentación en Santo Domingo, Kasia Home reafirma su compromiso con la identidad y la herencia, consolidando una propuesta donde el diseño y la tradición conviven en perfecta armonía.

Es una galería de piezas artesanales fundada por María Laura Howley, donde cada pieza se fusiona con el diseño del espacio, logrando en él un equilibrio perfecto entre estética, funcionalidad y armonía visual.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/09/3-beatriz-abud-f890ca25.jpg Beatriz Abud (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/09/8-daniela-alvarez-y-natalia-prida-6af098a4.jpg Daniela A´lvarez y Natalia Prida. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/09/9-stefanie-castellanos-claudina-marra-y-ashley-polanco-38f4e0eb.jpg Stefanie Castellanos, Claudina Marra y Ashley Polanco. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/09/7-elissa-lantigua-y-tueska-21de3705.jpg Elissa Lantigua y Tueska. (FUENTE EXTERNA) ‹ >