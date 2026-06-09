Suzuki Marine y Grupo Avant reafirman compromiso con la conservación marina

Grupo de participantes durante la actividad. ( FUENTE EXTERNA )

Con motivo de la conmemoración del Día Mundial de los Océanos, Suzuki Marine, representada en República Dominicana por Grupo Avant, llevó a cabo una jornada de limpieza de playa como parte de las iniciativas del Clean Ocean Project.

El programa global impulsado por Suzuki Marine desde el año 2011 con el objetivo de contribuir activamente a la preservación de los ecosistemas marinos y promover una relación más sostenible entre las personas y los océanos.

La actividad se realizó en Playa Tortuga, ubicada en el Malecón de Santo Domingo, donde más de 20 voluntarios colaboradores de Grupo Avant participaron en labores de recolección de residuos y saneamiento del área costera.

La jornada contó con la participación de empleados provenientes de dos de las sucursales de la empresa en Santo Domingo, quienes unieron esfuerzos con el propósito de aportar a la protección del medio ambiente marino de la República Dominicana.

Plataforma internacional

https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/09/dsc07335-52005e10.jpeg La actividad se realizó en Playa Tortuga. (FUENTE EXTERNA)

Esta iniciativa forma parte del compromiso de Suzuki Marine con la sostenibilidad y la responsabilidad ambiental, valores que forman parte esencial del Clean Ocean Project, una plataforma internacional que impulsa acciones concretas para:

Reducir la contaminación de los océanos

Promover la educación ambiental

Fomentar la participación de las comunidades en la conservación de los recursos naturales

"La protección de nuestros océanos es una responsabilidad compartida y acciones como esta reflejan nuestro compromiso con un futuro más sostenible para las próximas generaciones", expresó Gianni Cavagliano Vicepresidente de Mercadeo de Grupo Avant.

A través de este tipo de actividades, Suzuki Marine y Grupo Avant continúan fortaleciendo su contribución a la preservación de los ecosistemas costeros y marinos, promoviendo la conciencia ambiental entre sus colaboradores y la comunidad.