Bio-Oil amplía su portafolio en República Dominicana con su nueva loción corporal hidratante diaria

Bio-Oil, reconocida internacionalmente por sus soluciones especializadas para el cuidado de la piel, anunció la incorporación de su hidratante diario en loción corporal al portafolio disponible en República Dominicana, fortaleciendo así su presencia en la categoría de skincare y cuidado corporal.

La fórmula combina una alta concentración de aceites hidratantes con ingredientes reconocidos en el cuidado de la piel, entre ellos aceite de rosa mosqueta, aceite de jojoba, manteca de karité, ácido hialurónico y vitaminas A y E, proporcionando nutrición intensiva sin dejar sensación grasosa.

Uno de los principales diferenciadores del producto es su innovadora textura ultraligera, diseñada para absorberse rápidamente y brindar hidratación duradera, una característica especialmente valorada por consumidores en mercados de clima cálido como el Caribe.

Además de su enfoque funcional, la nueva loción corporal de Bio-Oil apuesta por una experiencia sensorial moderna, alineada con las tendencias globales de skincare que priorizan productos multifuncionales, cómodos y compatibles con rutinas de cuidado personal simples y efectivas.

La llegada del hidratante diario en loción corporal refuerza el posicionamiento de Bio-Oil como una marca enfocada en innovación y cuidado especializado de la piel, ampliando las opciones disponibles para consumidores dominicanos interesados en incorporar productos de alta calidad a su rutina diaria.

El producto está disponible en los principales puntos de venta, farmacias y establecimientos autorizados del país.

Sobre Bio-Oil

https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/10/unnamed-69c3d88e.jpg Producto (FUENTE EXTERNA)

Bio-Oil es una marca internacional especializada en el cuidado de la piel, reconocida por el desarrollo de productos innovadores enfocados en hidratación, mejora de la apariencia de cicatrices, estrías y cuidado corporal especializado.

Sus fórmulas combinan investigación, tecnología y activos dermatológicamente reconocidos para ofrecer soluciones efectivas adaptadas a diferentes tipos de piel. En República Dominicana, Bio-Oil es representada de manera exclusiva por el prestigioso Laboratorios Dr. Collado, empresa con amplia trayectoria en la comercialización y distribución de productos de salud, bienestar y cuidado personal en el país.