Fastsihns República Dominicana celebra su sexto aniversario

Fastsigns República Dominicana celebra su sexto aniversario marcando un nuevo hito en su trayectoria con la apertura de su segunda localidad en el país, ubicada en Punta Cana, consolidando así su compromiso con el crecimiento empresarial en mercados clave de alto desarrollo.

En el marco de esta celebración la empresa llevó a cabo una serie de encuentros tanto en Santo Domingo como en Punta Cana, enfocados en destacar el rol de la comunicación visual como motor de crecimiento para los negocios.

Fastsigns también se ha distinguido por operar bajo altos estándares de calidad tanto en materiales como en procesos de producción.

La empresa trabaja con materia prima y componentes de reconocidas marcas y manufactura de nivel internacional, incluyendo materiales especializados para rotulación, señalización, stand banners, carpas, frameworks, letras dimensionales y elementos visuales corporativos.

Esto permite ofrecer productos con mayor durabilidad, acabados superiores y una reproducción precisa de colores e identidad de marca, aspectos clave para empresas que buscan proteger y elevar la imagen de sus negocios. Este compromiso con la calidad representa un diferenciador importante en el mercado de República Dominicana.

Desde su llegada al mercado dominicano, Fastsigns ha trabajado junto a empresas de diversos sectores, desarrollando soluciones que impactan directamente la visibilidad de marca, la experiencia del cliente y el desempeño comercial.

Desde espacios corporativos hasta puntos de venta, sus servicios han permitido a negocios fortalecer su presencia y conectar de manera más efectiva con sus audiencias.

"Durante estos seis años hemos visto una evolución clara en cómo las empresas entienden la comunicación visual, ya no es un elemento táctico, sino una inversión estratégica que impacta resultados. Nuestro enfoque ha sido acompañar a nuestros clientes en ese proceso de crecimiento," expresó Ulises Borrell Vega socio de Fastsigns República Dominicana.

Apuesta a la expansión

https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/11/corte-de-cinta-jose-corujo-teresa-carballo-marks-l-jameson-christian-jaar-ulises-borrell-jim-howe-juan-rivera-3534199f.jpeg Corte de cinta José Corujo, Teresa Carballo, Marks L. Jameson, Christian Jaar, Ulises Borrell, Jim Howe, Juan Rivera (FUENTE EXTERNA)

Esta nueva localidad representa la segunda tienda de Fastsigns en República Dominicana y una apuesta por continuar ampliando la huella de la marca en el país.

"Lo que estamos viendo en República Dominicana es muy consistente con lo que vivimos en Puerto Rico, cuando el modelo se ejecuta bien, la demanda crece. Hoy contamos con una operación consolidada de múltiples centros en Puerto Rico, apoyada por una facilidad de producción robusta, y esa experiencia es clave para seguir elevando el nivel de servicio y capacidad en este mercado," comentó José Corujo socio de Fastsigns Puerto Rico.

Fastsigns República Dominicana es el resultado de una alianza empresarial que combina la experiencia operativa de socios puertorriqueños con el conocimiento del mercado local de socios dominicanos, creando una plataforma sólida para el crecimiento sostenido.

Este modelo se fortalece con el respaldo de Fastsigns International, la red global líder en comunicación visual con más de 850 centros en todo el mundo, que provee acceso a mejores prácticas, innovación continua y estándares operacionales probados.

"El crecimiento que estamos viendo en República Dominicana es reflejo del poder del modelo de franquicia de Fastsigns. Nuestros centros se benefician de metodologías comprobadas, tecnología y una red global de conocimiento que les permite escalar de manera consistente y sostenible. La expansión hacia Punta Cana es un paso natural dentro de ese proceso", señaló Jim Howe, presidente de Fastsigns Internacional.