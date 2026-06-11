FEM celebra el Congreso Internacional Transformación Digital 360°

Reconocimiento. La vicepresidenta Raquel Peña recibe un reconocimiento de la presidenta de la FEM, Rossy Escotto y pasadas presidentas de la Fem. ( FUENTE EXTERNA )

La Federación de Mujeres Empresarias Domínico Internacional (FEM) celebró el Congreso Internacional "Transformación Digital 360°: Innovación para el Futuro Empresarial", un espacio de encuentro y aprendizaje que reunió a cientos de empresarios, emprendedores, profesionales y representantes de los sectores público y privado para abordar los desafíos y oportunidades de la innovación y la transformación digital.

La actividad contó con la participación de la vicepresidenta de la República, Raquel Peña; Guido Gómez Mazara, presidente del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (INDOTEL); Ricardo de los Santos, presidente del Senado de la República; representantes de instituciones públicas, organismos de apoyo a las MIPYMES y líderes del ecosistema empresarial y tecnológico nacional.

En el marco del Congreso, FEM hizo entrega de reconocimientos especiales a la vicepresidenta de la República, Raquel Peña; al Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel), representado por su presidente, Guido Gómez Mazara; y al Senado de la República, representado por su presidente, Ricardo de los Santos.

Se hizo en reconocimiento a sus aportes al fortalecimiento institucional, la innovación, el desarrollo tecnológico y la transformación digital de la República Dominicana.

El evento contó además con la participación de la experta internacional Nuria Lloret Romero, de Valencia, España, reconocida por su trayectoria en innovación, inteligencia artificial y transformación digital, quien compartió una visión global sobre las oportunidades que ofrecen las nuevas tecnologías para el desarrollo empresarial y la competitividad.

Disertaciones

https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/11/3--el-presidente-del-senado-de-la-republica-ricardo-de-los-santos-recibe-un-reconocimiento-de-rossy-escotto-presidenta-de-la-fem-junto-a-priska-reyes-derisee-de-leon-y-marisol-henriquez-d7107875.jpg El presidente del Senado de la República Ricardo de los Santos, recibe un reconocimiento de Rossy Escotto, presidenta de la FEM junto a Priska Reyes, Derisee De Leon, y Marisol Henriquez. (FUENTE EXTERNA)

La agenda incluyó conferencias magistrales, paneles temáticos y espacios de intercambio sobre inteligencia artificial, liderazgo digital, ciberseguridad, innovación financiera, comercio electrónico y transformación empresarial.

Asimismo, se desarrollaron los paneles "Mujeres en la Innovación Digital" y "Casos de Éxito en Transformación Digital e Innovación Abierta", este último con la participación de representantes de la Oficina Gubernamental de Tecnologías de la Información y Comunicación (OGTIC), quienes compartieron experiencias y buenas prácticas en materia de modernización tecnológica.

El Congreso Internacional "Transformación Digital 360°: Innovación para el Futuro Empresarial" puso de relieve la importancia de la colaboración entre el gobierno, el sector privado, la academia y los actores del ecosistema tecnológico para impulsar la innovación, acelerar la transformación digital y fortalecer la competitividad de la República Dominicana.