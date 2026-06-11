Numed lleva el modelo dominicano de salud funcional al escenario global del ACSM 2026

El doctor Richard Marine, presidente de Numed, durante el congreso científico ACSM Annual Meeting 2026. ( FUENTE EXTERNA )

Numed, centro de nutrición y medicina del ejercicio de República Dominicana con más de dos décadas de trayectoria, participó el pasado jueves 28 de mayo en el ACSM Annual Meeting 2026, el congreso científico más importante de medicina deportiva y ciencias del ejercicio a nivel mundial.

La institución fue parte de la sesión ACSM in Spanish: A Historic Step Building Bridges (Tutorial Lecture E-62), la primera sesión científica desarrollada en español en la historia del congreso.

La presentación, titulada "Integración de Nutrición y Actividad Física en la Práctica Clínica: Experiencia de Numed en República Dominicana", fue expuesta por el presidente del centro, Dr. Richard Marine, y la CEO de Numed, la doctora Milagros Almonte Encarnación.

Ambos son co-desarrolladores del Functional Health Test (FHT) y de la plataforma tecnológica Salvus, herramientas desarrolladas íntegramente en República Dominicana.

Un modelo clínico replicable

El Functional Health Test es un protocolo de evaluación que mide variables clave de salud funcional, metabólica y cardiovascular.

Diseñado bajo los estándares del American College of Sports Medicine (ACSM) y el programa Exercise is Medicine (EIM), el FHT convierte el conocimiento científico en un flujo clínico de seis pasos: registro, medición estandarizada, cálculo automatizado, reporte funcional, prescripción personalizada y seguimiento continuo.

Los resultados son procesados en tiempo real por la plataforma Salvus, que produce un reporte accesible desde cualquier dispositivo y permite monitorear la evolución de los indicadores de salud a lo largo del tiempo.

Un impacto que trasciende el consultorio

Durante la presentación, NUMED expuso el alcance del modelo FHT en el ecosistema nacional e internacional, destacando: 50 empresas impactadas a través del programa de bienestar corporativo Numed Care, con evaluación funcional, prescripción de ejercicio y nutrición personalizada para colaboradores.

Más de 2,000 médicos capacitados en prescripción de ejercicio en República Dominicana y Centroamérica, mediante el programa EIM. Alianzas estratégicas con entidades reconocidas del sector público y privado.

Más de 11,000 evaluaciones registradas en la plataforma Salvus, con datos poblacionales en tiempo real.

"El hecho de que el ACSM nos haya dado este espacio en español es un reconocimiento a toda la región. Latinoamérica tiene ciencia, tiene modelos y tiene resultados que el mundo necesita conocer", dijo Richard Marine.

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