"Mujeres que transforman" 2026 destaca a líderes femeninas que han roto paradigmas

Con el objetivo de resaltar historias de mujeres que han roto paradigmas y están construyendo impacto desde áreas como tecnología, ciencia, innovación y liderazgo global, Alpha Puesto de Bolsa, AFP Crecer, Seguros Crecer y Altio, celebraron la cuarta edición del encuentro "Mujeres que transforman".

Este año se realizó bajo el tema "De líderes individuales a arquitectas del futuro".

La jornada reunió a mujeres que, desde distintos ámbitos, están redefiniendo el liderazgo y abriendo camino para las nuevas generaciones.

Como invitada principal participó Kathleen Martínez, arqueóloga dominicana reconocida internacionalmente por liderar la misión egipcio-dominicana en la búsqueda de la tumba de Cleopatra en Egipto, quien ofreció la charla magistral "Pensar en grande: de líderes individuales a arquitectas del futuro".

"Las grandes transformaciones comienzan cuando una mujer decide desafiar los límites que otros consideran imposibles".

"Mi trayectoria me ha enseñado que pensar en grande no es un acto de ambición, sino de visión, perseverancia y propósito. Hoy, más que nunca, necesitamos mujeres dispuestas a construir futuro desde la ciencia, la innovación y el liderazgo con impacto", expresó Martínez.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/11/alpha-2-830d635d.jpeg Eliza Sánchez Lomakina, Nina D' Agostini,Santiago Camarena,Kathleen Martinez,Rita Plá, Ingrid García (FUENTE EXTERNA)

El conversatorio tuvo, además, la participación de las panelistas Isabel Torrón, fundadora y CEO de Manova Aviation, Alejandra Bonnelly, atleta élite de triatlón y Trader Senior en Alpha.

Así como Cecilia Goico, Head of HR en Casa Brugal y María Luisa Labernia, directora general de la Asociación Dominicana de Rehabilitación, cuyas historias reflejan el equilibrio entre excelencia profesional y una mentalidad enfocada en convertir sueños en metas alcanzadas.

"El objetivo principal de Mujeres que transforman es destacar el rol de las mujeres como agentes de transformación social y profesional, promoviendo conversaciones que inspiren a nuevas generaciones a pensar en grande, desafiar paradigmas y construir impacto desde distintos espacios de liderazgo", sostuvo Santiago Camarena, presidente ejecutivo de Alpha.

"Las mujeres no solo participan en la transformación de nuestras organizaciones y comunidades; la lideran cada día con visión, resiliencia y propósito".

"En Altio reafirmamos nuestro compromiso de impulsar entornos donde el talento femenino pueda crecer, innovar y generar el impacto que necesita nuestro país para avanzar hacia un desarrollo más inclusivo y sostenible", afirmó Eliza Sánchez Lomakina, directora general de Altio.

Por su parte, Ingrid García, vicepresidente de Gestión del Talento, Comunicación Corporativa y Sostenibilidad del Centro Financiero Crecer, destacó que impulsar espacios como este forma parte del compromiso de la organización con el desarrollo del talento y el bienestar de las futuras generaciones.

"En AFP Crecer y Seguros Crecer creemos que detrás de cada mujer que lidera, emprende, educa, cuida o transforma su entorno, hay un futuro que merece ser protegido. Por eso impulsamos iniciativas que fortalecen su desarrollo y respaldan su bienestar, porque cuando una mujer avanza, también avanzan sus familias, sus comunidades y el país", afirmó García.

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Alpha, Altio, AFP Crecer y Seguros Crecer reiteraron su compromiso de continuar amplificando historias de mujeres dominicanas que están transformando industrias desde la innovación, la ciencia, las finanzas, el deporte y la tecnología.

Asimismo, generar más conversaciones sobre liderazgo femenino, crecimiento profesional, desarrollo de habilidades y participación de mujeres en espacios de toma de decisiones.

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