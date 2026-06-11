Santo Domingo Motors y Chevrolet ofrecen experiencia todoterreno

La adrenalina, la aventura y el confort se fusionaron en el "Chevrolet Off Road Experience: Made for the Brave", una jornada organizada por la marca de vehículos Chevrolet, en un entorno todoterreno ubicado en Rancho MH, en Villa Altagracia.

La actividad, concebida para llevar los atributos de los autos más allá de una exhibición tradicional, permitiendo a los participantes experimentar de primera mano el "ADN todoterreno" de la Chevrolet, con una cuidada ambientación de inspiración rústica que combinó emoción, aventura y contacto directo con los vehículos en escenarios reales de conducción.

Los protagonistas de la experiencia fueron los modelos Chevrolet Colorado, Silverado y Trailblazer, cuyas capacidades de tracción, robustez, tecnología y desempeño se pusieron a prueba en un circuito de dificultad intermedia, diseñado bajo estrictos estándares de seguridad en superficies de lodo, arena, rocas, río, desniveles y asfalto, donde se conoció el comportamiento de cada vehículo en distintos tipos de terreno.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/11/modelos-chevrolet-993cfedb.jpg Exhibición de los modelos de Chevrolet. (FUENTE EXTERNA)

Durante el trayecto, la Chevrolet Colorado se destacó por su imponente torque, estabilidad y potencia, reafirmando su versatilidad tanto para las faenas del trabajo diario como para las escapadas de aventura.

Por su parte, quienes condujeron la Chevrolet Silverado pudieron comprobar las razones que la posicionan como referente en el segmento de "pick-ups" de gran tamaño, gracias a su potencia, capacidad de carga y un nivel de confort capaz de satisfacer a los usuarios más exigentes.

Mientras que la Chevrolet Trailblazer evidenció la versatilidad que caracteriza este "SUV", combinando desempeño, conectividad y comodidad para rutas desafiantes sin renunciar a una experiencia de conducción confortable para toda la familia.

Las pruebas estuvieron dirigidas por Geissber Giménez, reconocido piloto experto en vehículos 4x4, quien junto a un equipo especializado ofreció un briefing técnico sobre los sistemas de asistencia de los vehículos y acompañó a los participantes en el recorrido, brindando orientación en tiempo real para afrontar cada tramo del circuito.

Una experiencia familiar, de negocios y estilo de vida

Más allá de las pruebas de manejo, el evento se convirtió en un espacio de encuentro para clientes, aficionados y familias, quienes disfrutaron de amenidades, entre ellas estaciones gastronómicas tipo food trucks, un innovador photobooth, personalización de gorras en vivo y actividades recreativas para los más pequeños.

También sirvió como plataforma para generar oportunidades de negocio a través de las divisiones SDM Seminuevos y MotorCrédito, brindando a los asistentes realizar tasaciones inmediatas de sus vehículos, recibir asesoría financiera personalizada y conocer opciones de financiamiento y facilidades comerciales disponibles para la adquisición de los modelos Chevrolet.

El evento estuvo presidido por ejecutivos y voceros de la marca, entre ellos Marielly Figueroa, directora comercial y posventa de Chevrolet; Sander Marte, gerente senior comercial de esa marca; María Souffront, coordinadora de mercadeo, y Sergio Vilchez, roadman.

Los ejecutivos compartieron con los invitados y miembros del "Club Colorado RD" en un ameno ambiente de networking que dio cierre a esta emocionante jornada todoterreno.

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