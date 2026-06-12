Anuncian jornada internacional sobre nuevas prácticas en la intervención de los sonidos del habla

Amazing Babies and Kids anunció la realización del evento formativo "Nuevas prácticas en la intervención en la articulación de sonidos del habla – Fonética 1 y 2", una jornada presencial intensiva dirigida a profesionales vinculados al desarrollo infantil, la comunicación, el lenguaje, el habla y la intervención terapéutica especializada.

El encuentro se llevará a cabo el jueves 25 de junio de 2026, de 8:00 de la mañana a 6:00 de la tarde, en el Salón Oval de la UCSD en la ciudad de Santo Domingo.

La actividad contará con la participación de la especialista internacional Elena Zegarra, reconocida por su experiencia en el abordaje terapéutico de los sonidos del habla y por su trabajo en la formación de profesionales del área fonoaudiológica y terapéutica.

Esta jornada tiene como objetivo ofrecer una actualización rigurosa y práctica sobre la intervención en la articulación de los sonidos del habla, integrando fundamentos fonéticos, criterios clínicos y estrategias terapéuticas aplicables al trabajo con niños y personas que presentan dificultades en la producción de sonidos.

De acuerdo con los organizadores, el evento responde a la necesidad de fortalecer la formación continua de los profesionales que acompañan procesos de desarrollo del lenguaje, habla y comunicación, especialmente en contextos educativos, clínicos y terapéuticos.

"Desde Amazing Babies and Kids creemos firmemente en la importancia de promover espacios formativos de alto nivel, donde los profesionales puedan actualizarse, reflexionar sobre su práctica y acceder a herramientas que impacten positivamente la vida de los niños y las familias que acompañan", expresó Pilar Rubio Muñoz, representante de Amazing Babies and Kids (ABK).

Público foco

El evento está dirigido a fonoaudiólogos, terapeutas del lenguaje, logopedas, psicólogos, psicopedagogos, docentes especializados, estudiantes avanzados de áreas afines, centros terapéuticos e instituciones interesadas en fortalecer sus competencias en evaluación e intervención de los sonidos del habla.

Amazing Babies and Kids es una institución dedicada a la formación, orientación y acompañamiento en temas relacionados con desarrollo infantil, estimulación temprana, lenguaje, aprendizaje, crianza y educación, promoviendo espacios de actualización profesional para especialistas, docentes y familias.

Las personas e instituciones interesadas pueden solicitar información o realizar su inscripción llenando el formulario.