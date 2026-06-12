Embajada de Italia celebra la Fiesta de la República

Sergio Maffettone, Embajador de Italia y Francisco Caraballo, Viceministro de Política Exterior Bilateral del MIREX junto a los carabineros. ( FUENTE EXTERNA )

La Embajada de Italia en Santo Domingo celebró la Fiesta de la República con el tradicional recibimiento institucional, celebrado en el sugestivo escenario de la Ciudad Colonial de Santo Domingo, sitio declarado Patrimonio Mundial de la Unesco.

La velada fue inaugurada por el Embajador de Italia, Sergio Maffettone, que en su intervención destacó la solidez y la profundidad de las relaciones entre Italia y República Dominicana.

Las raíces históricas entre ambos países se han visto reforzados a lo largo de los siglos gracias a la contribución de numerosas personalidades italianas y de ascendencia italiana que han desempeñado un rol destacado en la vida cultural, económica y social del país.

El Embajador evidenció también la centralidad e importancia de los lazos humanos que unen a ambas Naciones, haciendo referencia, por un lado, a la bien integrada comunidad dominicana residente en Italia – la tercera más numerosa del mundo.

Por otro lado, destacó la dinámica comunidad italiana presente en la República Dominicana, un factor positivo en numerosos sectores de la economía local.

A continuación, el Embajador resaltó la creciente importancia de la dimensión económica, haciendo referencia también a cifra récord como la de la inversión extranjera directa italiana (IED) en República Dominicana, que en 2025 alcanzó la cifra sin precedentes de 371 millones de dólares.

El Embajador también valoró el reciente anuncio de ITA Airways relativo a la apertura de la conexión directa entre Roma y Santo Domingo, que entrará en funcionamiento a partir de noviembre de 2026.

A título del Gobierno dominicano, intervino el viceministro de Asuntos Exteriores para la Política Exterior Bilateral, el Embajador Francisco Caraballo. En su intervención, el viceministro recordó los históricos vínculos de amistad entre Italia y la República Dominicana, destacando el importante rol de Italia como socio vecino y constante en el proceso de desarrollo del país.

Una vez concluida la parte protocolaria, la velada continuó con un programa musical de excelencia a cargo del violinista Olen Cesari, del pianista Michel Rodi y de la cantante Fabia Salvucci, quienes deleitaron al público con una actuación de gran relevancia identitaria y cultural.

La celebración se acompañó de un bufé inspirado en la tradición gastronómica italiana, a cargo del chef Cosimo Urso.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/12/embajada-ita-2-240cf384.jpg Elías Wessin y Angie de Wessin. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/12/embajada-ita-3-ae0a44c7.jpg Gabino Moriconi, Alice Caslini de Moriconi y Mauro Caslini. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/12/embajada-ita-4-ca24bdef.jpg Chen Luning y Wang Heming. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/12/embajada-ita-5-df1e16cd.jpg Fabiola Herrera de Valdez y Enrique Valdez. (FUENTE EXTERNA) ‹ >

Asistentes

Al evento asistieron numerosas autoridades civiles y militares, representantes del cuerpo diplomático acreditado, figuras destacadas de la sociedad civil y del mundo empresarial, así como miembros de la comunidad italiana organizada en la República Dominicana.

Entre las autoridades presentes se encontraban, entre otros, el Ministro Administrativo de Presidencia, Andrés Bautista García; el Ministro de Justicia Antoliano Peralta, el Viceministro de Defensa para Asuntos Aéreos y Espaciales, Carlos Ramón Febrillet Rodríguez.

También el Viceministro de Seguridad Interna, Edwin Eusebio Feliz Brito; y el Viceministro de Cultura, Gamal Michelén; la Viceministra de Medio Ambiente y los Viceministros de Industria, Comercio y Mipymes, Anibelca María Mena Susana y Daniel Arturo Peña Fernández.

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