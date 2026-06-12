Rehabilitación y APAP anuncian el primer festival de cine inclusivo de República Dominicana

Reverendo Sandino Sánchez, primer vicepresidente de la Junta Directiva Nacional de Rehabilitación, Mildred Minaya, vicepresidenta de Vicepresidente Comunicación, Sostenibilidad y Reputación de APAP, Celso Marranzini, Presidente de Rehabilitación, María Luisa Labernia, directora general de la entidad y Etzel Báez, director general del festival. ( JUAN GUIO )

Convencidos de que una historia puede cambiar una percepción y abrir espacios para una sociedad más inclusiva, la Asociación Dominicana de Rehabilitación y la Asociación Popular de Ahorros y Préstamos (APAP) presentaron la convocatoria del Festival de Cine 90 Segundos para Incluir.

Es laprimera iniciativa cinematográfica del país dedicada exclusivamente a promover la inclusión y la sensibilización sobre la discapacidad.

El festival invita a cualquier ciudadano a crear cortometrajes de entre 15 y 90 segundos que reflejen experiencias relacionadas con la diversidad funcional desde una perspectiva positiva, resiliente y libre de victimización.

Durante el acto de lanzamiento, celebrado con la participación de cineastas, representantes del sector audiovisual, directores de escuelas de cine y personalidades del ámbito cultural, el presidente de la Junta Directiva Nacional de Rehabilitación, Celso Marranzini, destacó que la iniciativa surge de la convicción de que el cambio cultural requiere herramientas capaces de generar empatía.

"Por 90 segundos o por dos horas somos otra persona. Vivimos lo que ella vive y cuando volvemos a ser nosotros mismos, algo ha quedado en nuestro interior. La empatía no es solo un valor, es una respuesta biológica, y el cine es uno de los activadores más potentes que existen", expresó.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/12/110626--festival-de-cine--90-segundos-para-incluir-foto-juan-guio15-a37dbdd8.jpeg Celso Marranzini. (JUAN GUIO)

Marranzini recordó que Rehabilitación nació hace más de seis décadas con una misión clara: garantizar que toda persona, independientemente de sus condiciones físicas, sensoriales o cognitivas, pueda participar plenamente en la vida social.

Actualmente, la institución cuenta con una red de 35 centros en todo el país y acumula 63 años de trabajo acompañando a niños, jóvenes y adultos en sus procesos de recuperación, formación e inclusión.

Sin embargo, señaló que aún persisten barreras culturales que limitan las oportunidades de muchas personas con discapacidad.

"Hay niños que todavía no ingresan a determinadas escuelas y adultos que no consiguen empleo no por lo que no pueden hacer, sino por lo que otros suponen que no pueden hacer. Eso no es un problema médico, es un problema cultural", afirmó.

Cine para generar transformación social

https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/12/110626--festival-de-cine--90-segundos-para-incluir-foto-juan-guio14-69acc530.jpeg Mildred Minaya. (JUAN GUIO)

La vicepresidenta de Comunicación, Sostenibilidad y Reputación de APAP, Mildred Minaya, destacó que la inclusión constituye un elemento esencial para el desarrollo sostenible del país.

"En un entorno de constante transformación social y digital, estamos convencidos de que el desarrollo solo es verdaderamente sostenible cuando amplía oportunidades, derriba barreras y permite que todas las personas participen en la vida económica, social y cultural del país", manifestó.

Minaya valoró el festival como una plataforma capaz de amplificar voces, promover la reflexión colectiva y fomentar una cultura más inclusiva.

"Que este festival nos recuerde que cada historia merece ser contada, cada voz merece ser escuchada y cada persona merece encontrar oportunidades para desarrollar todo su potencial", agregó.

La dirección artística del proyecto está a cargo del cineasta Etzel Báez, reconocido por su trayectoria en la promoción de festivales de cortometrajes en República Dominicana.

Para Báez, el reto consiste en presentar a las personas con discapacidad como protagonistas de sus propias historias.

"Este festival no es solo cine: es transformación social. ¿Cómo mostramos a la gente con diversidad funcional como protagonistas y no como adornos de un comercial? La respuesta es sencilla: con cine, con imágenes que se claven en el pecho y que ninguna estadística pueda borrar", sostuvo.

Temáticas y premios

https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/12/110626--festival-de-cine--90-segundos-para-incluir-foto-juan-guio2-32057872.jpeg El evento se llevó a cabo en las instalaciones de Asociación Dominicana de Rehabilitación. (JUAN GUIO)

Las producciones participantes podrán abordar temas como inclusión financiera y autonomía económica, inclusión laboral, educativa y social, accesibilidad universal y uso de un lenguaje respetuoso e inclusivo.

El principal reconocimiento será el Gran Premio Mary Pérez Marranzini, creado en honor a la fundadora de Rehabilitación y dotado con RD$250,000.

Además, se otorgarán un segundo lugar de RD$200,000, un tercer lugar de RD$100,000 y seis menciones especiales, cuatro de RD$50,000 cada una; y dos de RD$25,000.

Jurado y proyección internacional

El jurado estará integrado por trece personalidades del ámbito cinematográfico y representantes de las instituciones organizadoras, entre ellos los cineastas Martha Checo, Virginia Binet Valdera, Leo Silverio, José Enrique Trinidad y Omar de la Cruz.

También participarán representantes invitados de la Dirección General de Cine (DGCINE) y de la Asociación Dominicana de Profesionales del Cine (ADOCINE).

Las obras seleccionadas serán proyectadas en los 35 centros de Rehabilitación, difundidas en salas de cine, universidades y espacios comunitarios, además de publicarse en plataformas digitales y formar parte de la campaña #90SegundosParaIncluir. Asimismo, serán enviadas a festivales internacionales especializados en cine inclusivo.

Las inscripciones permanecerán abiertas desde el 11 de junio hasta el 1 de noviembre de 2026, mientras que la ceremonia de premiación se celebrará el 3 de diciembre, en el marco del Día Internacional de las Personas con Discapacidad.