República Dominicana será sede de las reuniones del cine iberoamericano de Caaci e Ibermedia

El Ministerio de Cultura y la Dirección General de Cine (DGCINE) anunciaron la celebración en la República Dominicana de la XLVIII Reunión Ordinaria de la Conferencia de Autoridades Audiovisuales y Cinematográficas de Iberoamérica (CAACI) y de la Reunión Ordinaria del Programa Ibermedia.

Estos encuentros tendrán lugar del 22 al 26 de junio de 2026 en el Club Hemingway, en el municipio de Juan Dolio.

El anuncio fue realizado durante una rueda de prensa encabezada por el viceministro de Creatividad y Formación Artística del Ministerio de Cultura, Amaury Sánchez; la directora general de la Dgcine, Marianna Vargas Gurilieva; y el presidente del Banco López de Haro, Javier Rodríguez y el gerente general del Club Hemingway, Ángel Pérez.

Este hecho constituye un reconocimiento al crecimiento y fortalecimiento de la industria audiovisual dominicana, consolidando al país como un referente regional para la producción cinematográfica, la cooperación internacional y el desarrollo de políticas públicas para el sector.

Durante los encuentros participarán representantes gubernamentales, autoridades cinematográficas y responsables de organismos audiovisuales de más de veinte países iberoamericanos, quienes abordarán temas relacionados con la cooperación regional, la circulación de obras cinematográficas, las oportunidades de coproducción y el fortalecimiento de la industria audiovisual.

"La celebración de estas reuniones en nuestro país es una muestra de la confianza que la comunidad audiovisual iberoamericana deposita en la República Dominicana. Nos permite fortalecer alianzas estratégicas y continuar posicionando al país como un actor relevante dentro del ecosistema audiovisual regional", expresó Marianna Vargas Gurilieva.

Esfuerzo en conjunto

https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/13/whatsapp-image-2026-06-12-at-122558-pm-d153f9a7.jpeg Este encuentro fortalece la presencia de la firma en los espacios de cooperación internacional y contribuye a seguir proyectando la cultura dominicana en el escenario iberoamericano (FUENTE EXTERNA)

La edición de este año tendrá además un significado especial para Ibermedia, ya que marcará un momento histórico:

Por primera vez desde la creación del programa en 1997 se elegirá a la persona que asumirá la Secretaría Técnica y Ejecutiva, responsabilidad desempeñada durante casi tres décadas por Elena Vilardell, figura clave en la consolidación de uno de los mecanismos de cooperación audiovisual más exitosos de la región.

El viceministro Amaury Sánchez destacó "que la República Dominicana haya sido escogida como sede de estas importantes reuniones constituye un reconocimiento al trabajo que viene realizando el país en favor del desarrollo de su industria audiovisual".

Este encuentro fortalece la presencia de la firma en los espacios de cooperación internacional y contribuye a seguir proyectando la cultura dominicana en el escenario iberoamericano.

A su vez, Javier Rodríguez, presidente del Banco López de Haro resaltó que "para nosotros es un honor respaldar la celebración de estos encuentros en la República Dominicana. Durante los últimos años hemos acompañado importantes proyectos cinematográficos desarrollados en el país, convencidos del potencial de una industria que genera empleos, impulsa la economía y proyecta nuestra nación ante el mundo".

Ángel Pérez, gerente general de Club Hemingway también afirmó que abrir las puertas de Club Hemingway para recibir a la comunidad audiovisual iberoamericana es un motivo de orgullo y una oportunidad para seguir aportando al desarrollo del sector.

"Durante años hemos acompañado el desarrollo de la industria audiovisual dominicana, acogiendo producciones nacionales e internacionales y apoyando proyectos que generan valor para el país. La celebración de CAACI e IBERMEDIA en nuestras instalaciones representa una oportunidad extraordinaria para seguir fortaleciendo ese vínculo entre cultura, turismo e inversión".