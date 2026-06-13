Dolce Italia abre sus puertas en Plaza Patio Embajada

Dolce Italia abrió sus puertas en Plaza Patio Embajada como una nueva propuesta gastronómica especializada en la cocina italiana auténtica.

La experiencia culinaria incluye una oferta que combina pastas frescas, risottos, pizzas artesanales, postres tradicionales y gelatos creados por el chef Liberato Simone, reconocidos dentro del Top 10 mundial de gelatos artesanales, destacándose por su autenticidad, textura y calidad excepcional.

Entre sus platos icónicos se destacan el Volcán de Camarones, unas exquisitas croquetas de camarones reconocidas por su textura y sabor; la tradicional pasta Carbonara, así como las pizzas artesanales Liberato y Deliziosa, creadas con recetas exclusivas inspiradas en la auténtica tradición italiana.

Además de liderar la propuesta gastronómica de Dolce Italia, el chef Liberato Simone también imparte clases especializadas sobre elaboración de pizza artesanal y participa en programas de certificación gastronómica en Italia, compartiendo técnicas tradicionales italianas con estudiantes y profesionales apasionados por la cocina.

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Como parte de su propuesta diferenciadora, incorpora un concepto de "Dolce Market", un espacio donde los clientes pueden adquirir productos exclusivos de la marca, ingredientes italianos y preparaciones listas para cocinar y disfrutar en casa, llevando así la experiencia más allá del restaurante.

Cada viernes por la noche, la cita es en Dolce Italia, donde su acogedora terraza se transforma en un espacio ideal para compartir entre amigos, familiares o colegas, acompañado de música en vivo o sesiones de DJ que crean el ambiente perfecto para disfrutar de una cena, cócteles y los sabores más auténticos de Italia.

Esta propuesta de entretenimiento busca convertir al restaurante en uno de los nuevos puntos de encuentro de la zona de la avenida República de Colombia, ofreciendo una combinación única de buena gastronomía, ambiente relajado y experiencias memorables para quienes buscan disfrutar de sus noches de viernes en Santo Domingo.

"Queremos que Dolce Italia sea un lugar donde las personas puedan vivir Italia de distintas maneras: disfrutando una comida especial, descubriendo productos únicos o compartiendo momentos memorables alrededor de la mesa", expresó la dirección de la marca.

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Con esta apertura en Plaza Patio Embajada, Dolce Italia busca posicionarse como una nueva referencia gastronómica en República Dominicana, ofreciendo una experiencia auténtica, cercana y de alto nivel para amantes de la cocina italiana.

La inauguración oficial reunió a invitados especiales, aliados de la marca, medios de comunicación y apasionados de la gastronomía, marcando el inicio de una propuesta que promete convertirse en uno de los nuevos destinos culinarios de referencia de la ciudad.

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