Larimar City & Resort incorpora la tecnología de TK Elevator junto a JCQ

Larimar City & Resort, la smart city que desarrolla la empresa española CLERHP en República Dominicana, formalizó un acuerdo estratégico con TK Elevator (TKE) y JCQ Ingeniería en Ascensores para incorporar soluciones de movilidad vertical en los proyectos residenciales, hoteleros y de servicios que formarán parte del complejo.

La alianza reúne a una de las compañías líderes mundiales en transporte vertical, TK Elevator, Thyssenrupp Elevator, con JCQ Ingeniería en Ascensores, distribuidor oficial e instalador autorizado de la marca en República Dominicana, para acompañar el crecimiento de una ciudad concebida bajo estándares internacionales de calidad, innovación, seguridad y experiencia urbana.

Para Juan Andrés Romero, presidente de CLERHP y CEO de Larimar City & Resort, esta incorporación supone un nuevo paso en la filosofía que guía el desarrollo del proyecto.

"Larimar City nace con la vocación de convertirse en una referencia internacional de desarrollo urbano en el Caribe. Para lograrlo buscamos compañías que lideren sus sectores. La incorporación de la tecnología de TKE y la experiencia local de JCQ refuerzan nuestro compromiso con la excelencia y la calidad".

El acuerdo ha sido impulsado desde el área de Compras, Logística y Flota de CLERHP. Pedro Alcalá Ruiz, gerente del departamento, destaca que la movilidad vertical será un elemento clave dentro de la experiencia urbana de la ciudad.

"En una ciudad concebida para ser eficiente y sostenible, la movilidad dentro de los edificios es fundamental. Este acuerdo nos permitirá ofrecer soluciones que mejorarán la comodidad, accesibilidad y experiencia de residentes y visitantes".

Por su parte, Jhon Carlo, representante de JCQ Ingeniería en Ascensores, señaló que participar en Larimar City supone formar parte de uno de los desarrollos urbanos más innovadores del Caribe y contribuir a la implantación de soluciones preparadas para las necesidades del futuro.

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TK Elevator opera en más de 100 países y cuenta con una amplia trayectoria internacional en desarrollos residenciales, hoteleros e infraestructuras.

Su incorporación se suma a la estrategia de alianzas de Larimar City & Resort con compañías líderes de distintos sectores, consolidando una red de colaboradores que comparten una visión común basada en la innovación, la calidad y la creación de valor a largo plazo.

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