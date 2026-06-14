La Soberana Orden de Malta condecora a Máximo Vidal por su trayectoria y compromiso

Sonia Villanueva de Brouwer, Daisy de Vidal, Máximo Vidal, Embajador Enrique Valdez Aguiar, Fabiola Herrera de Valdez y Frank R. Rainieri. ( FUENTE EXTERNA )

La embajada de la Soberana Orden de Malta ante la República Dominicana celebró un solemne acto de condecoración en honor a Máximo Vidal, en reconocimiento a su destacada trayectoria de servicio, liderazgo y compromiso con la misión humanitaria y hospitalaria de la Orden.

La ceremonia estuvo encabezada por Enrique Antonio Valdez Aguiar, embajador de la Soberana Orden de Malta ante la República Dominicana, quien destacó que las distinciones conferidas por la Orden constituyen:

"Una expresión de gratitud institucional hacia quienes, mediante su entrega generosa y perseverante, contribuyen de manera ejemplar a la realización de nuestra misión hospitalaria y humanitaria".

Personalidades

https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/14/orden-b428f05e.jpg Máximo Vidal y el Embajador Enrique Valdez Aguiar. (FUENTE EXTERNA)

Durante sus palabras, el embajador Valdez Aguiar resaltó igualmente que la iniciativa de esta condecoración fue promovida oportunamente por su predecesor, Frank Rainieri Marranzini, a quien agradeció públicamente por haber elevado la propuesta al Gran Magisterio de la Orden.

El acto contó además con la presencia de:

Sonia Villanueva de Brower , canciller de la Asociación Dominicana de la Orden de Malta, en representación de su presidente.

, canciller de la Asociación Dominicana de la Orden de Malta, en representación de su presidente. Enrique De Marchena Kaluche

Miembros de la Orden, voluntarios e invitados especiales