Refidomsa impulsa la inclusión junto a Yo También Puedo

la Fundación Refidomsa firmó un acuerdo de colaboración con la Fundación Yo También Puedo para apoyar iniciativas orientadas a la inclusión, el acompañamiento y el desarrollo integral de personas con discapacidad.

El acuerdo fue suscrito por Samuel Pereyra, presidente de Fundación Refidomsa, y María Esperanza Haché, representante legal de la Fundación Yo También Puedo. La actividad contó además con la participación de Noelia García de Pereyra, vocal de Fundación Refidomsa, y Sabrina Andújar, directora de la entidad.

Como parte de esta alianza, Fundación Refidomsa realizará un aporte de RD$1,000,000 destinado al programa "Soy Capaz", iniciativa orientada al acompañamiento, atención y fortalecimiento de jóvenes y adultos con discapacidad cognitiva, intelectual y física.

Además del apoyo económico, el acuerdo contempla espacios de colaboración enfocados en la inclusión y el intercambio de conocimientos, incluyendo iniciativas dirigidas a colaboradores de Refidomsa y oportunidades de participación para hijos de colaboradores en situación de discapacidad.

Una misión social

https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/14/moi1276-1-6e5b0055.jpeg Noelia García de Pereyra, SamuelPereyra, María Esperanza Haché y Sabrina Andújar. (FUENTE EXTERNA)

La iniciativa busca contribuir al fortalecimiento de programas que promueven la autonomía, el desarrollo de habilidades y una mayor integración social de personas con discapacidad, favoreciendo su bienestar y calidad de vida.

Samuel Pereyra destacó que apoyar este tipo de programas forma parte de la visión de responsabilidad social de la institución.

"Creemos firmemente en generar oportunidades que permitan una participación más plena e inclusiva. A través de alianzas como esta reafirmamos nuestro compromiso de acompañar iniciativas que transforman vidas y fortalecen el tejido social del país", expresó.

Por su parte, María Esperanza Haché agradeció el respaldo de Fundación Refidomsa y valoró el impacto que tendrá esta colaboración en la vida de los beneficiarios y sus familias.

"Esta alianza representa una oportunidad para seguir impulsando el desarrollo de jóvenes y adultos con discapacidad, brindándoles herramientas que favorezcan su autonomía, inclusión y calidad de vida. Contar con el apoyo de instituciones comprometidas nos permite ampliar nuestro alcance y llegar a más personas", manifestó.

De su lado, Sabrina Andújar señaló que Fundación Refidomsa continuará fortaleciendo alianzas sostenibles que generen impacto positivo y contribuyan al desarrollo integral de las personas.

"Creemos en el poder de las alianzas para transformar realidades. Cada iniciativa que apoyamos busca generar bienestar, inclusión y mejores condiciones de vida para las personas y comunidades que más lo necesitan", afirmó.