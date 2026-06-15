La AEI anuncia su séptimo congreso internacional

La Asociación de Agentes y Empresas Inmobiliarias (AEI) anunció la celebración de su séptimo congreso internacional, que promete reunir a profesionales, empresarios, desarrolladores, inversionistas y expertos nacionales e internacionales para analizar los retos, tendencias y oportunidades que definirán el futuro de la industria.

La jornada a realizarse el miércoles 5 de agosto en el Hotel Catalonia de Santo Domingo, incluirá:

Conferencias magistrales

Charlas especializadas

Espacios de networking orientados a fortalecer la competitividad del sector

Evolución Inmobiliaria 2026

https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/15/whatsapp-image-2026-06-15-at-33954-pm-1-acca1ad6.jpeg Se abordará la transformación digital. (FUENTE EXTERNA)

La agenda denominada 'Evolución Inmobiliaria 2026', abordará temas de alta relevancia sobre transformación digital, inteligencia artificial aplicada al mercado inmobiliario, tendencias de inversión, sostenibilidad en proyectos de desarrollo y nuevas estrategias comerciales a nivel global.

"La evolución tecnológica está impactando todos los sectores económicos. Nuestro objetivo es reunir a quienes desean comprender esos cambios, adaptarse y convertirlos en oportunidades de crecimiento para sus empresas y carreras profesionales", expresó Alberto Bogaert, presidente de la AEI.

El dirigente también subrayó el espíritu que inspira esta edición: "Vivimos una época de cambios acelerados. Quienes desarrollen la capacidad de aprender, adaptarse e innovar serán quienes lideren los próximos años. Evolución 2026 nace para impulsar esa mentalidad."

El congreso servirá además para fomentar alianzas estratégicas y consolidar un espacio de intercambio que aportará valor al crecimiento del mercado inmobiliario dominicano, reafirmando el compromiso de la AEI con la profesionalización, la transparencia y el desarrollo sostenible del sector.