Audi presenta en República Dominicana la nueva generación del Q3, su SUV más tecnológico

Audi presentó oficialmente en República Dominicana la nueva generación del Audi Q3, un SUV compacto premium que llega al mercado con una propuesta centrada en la digitalización, la conectividad y la seguridad, sin renunciar al diseño, el confort y el desempeño que caracterizan a la marca alemana.

El lanzamiento se realizó en el showroom de Audi, donde clientes, ejecutivos e invitados especiales pudieron conocer de cerca los nuevos modelos, incluyendo la versión Sportback, diseñada para quienes buscan una imagen más dinámica y deportiva.

Durante la actividad, la comunicadora Pamela Sued fue haciendo preguntas a Alexander Gutiérrez, gerente de Ventas de Audi, sobre este vehículo.

Gutiérrez destacó que el nuevo Q3 ha sido concebido como un verdadero "compañero digital" para la vida diaria.

"Lo que recibes es todo un ecosistema digital", explicó Gutiérrez al referirse al nuevo interior del vehículo, equipado con un Audi Virtual Cockpit de 11.9 pulgadas y una pantalla táctil curva MMI de 12.8 pulgadas, integradas al sistema operativo Android Automotive OS.

Según explicó el ejecutivo, esta configuración permite una interacción más intuitiva con el vehículo, reduciendo la necesidad de botones físicos y ofreciendo una experiencia tecnológica propia de segmentos superiores.

Ingeniería alemana y eficiencia para el día a día

https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/15/110626-showroom-audi-fotos--juan-guio-1-15624c0d.jpg Nueva Audi Q3. (JUAN GUIO)

Uno de los aspectos destacados durante la presentación fue el desempeño dinámico del nuevo modelo. Gutiérrez señaló que la esencia de Audi no solo se aprecia en el diseño, sino también en la experiencia de conducción.

El nuevo Q3 incorpora un motor turboalimentado de 1.4 litros capaz de generar 150 caballos de fuerza, una combinación que busca equilibrar eficiencia de combustible y respuesta dinámica tanto en la ciudad como en carretera.

"Sabemos que la verdadera esencia de la marca no solamente se ve, sino que se siente en el manejo", expresó el gerente de Ventas.

Desde su lanzamiento global en 2011, el Audi Q3 ha superado los dos millones de unidades vendidas en todo el mundo, consolidándose como uno de los modelos más exitosos de la firma de los cuatro aros.

Seguridad reforzada

La seguridad ocupó un lugar central en la presentación. El nuevo Audi Q3 incorpora una amplia gama de sistemas avanzados de asistencia a la conducción orientados a prevenir accidentes y mejorar la experiencia al volante.

Entre las novedades se encuentran cámaras interiores, monitoreo de distancia, detector de distracciones del conductor, control crucero adaptativo (Adaptive Cruise Control), asistente de frenado de emergencia frontal y sistema de advertencia de salida de carril.

De acuerdo con Gutiérrez, muchas de estas tecnologías actúan de forma discreta, pero desempeñan un papel fundamental en la protección de los ocupantes.

"No todo se trata de prestaciones. Hay muchos elementos de seguridad que no vemos, pero que sí comenzamos a sentir cuando conducimos", afirmó.

Un SUV para distintos estilos de vida

https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/15/110626-showroom-audi-fotos--juan-guio-9-d78c8e91.jpg El público exploró el SUV. (JUAN GUIO)

Audi diseñó el nuevo Q3 pensando en diversos perfiles de usuarios. Desde profesionales urbanos hasta familias y personas con espíritu aventurero, el modelo busca adaptarse a diferentes necesidades gracias a su versatilidad, espacio interior y tecnología.

La llegada de la variante Sportback amplía aún más la oferta, con una propuesta estética más deportiva que refuerza el carácter dinámico del vehículo.

Para Gutiérrez, el éxito del Audi Q3 radica en una combinación de atributos que continúan diferenciándolo dentro del segmento de los SUV compactos premium: una cabina más silenciosa, mayor facilidad de uso de la interfaz digital, avanzados sistemas de seguridad, un interior flexible y la reconocida tecnología de iluminación de Audi.

También destacó que la integración de las nuevas plataformas digitales convierte al vehículo en una propuesta centrada en el usuario.

"Con el nuevo Audi Q3 damos un paso adelante en materia de digitalización, conectividad y asistencia a la conducción", afirmó.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/15/110626-showroom-audi-fotos--juan-guio-10-be03378d.jpg Mailene Pou y Eyleen Dimassimo. (JUAN GUIO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/15/110626-showroom-audi-fotos--juan-guio-12-476a78bb.jpg Laura Lama, Radhames Cuevas y Yadira Molina. (JUAN GUIO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/15/110626-showroom-audi-fotos--juan-guio-15-d8ff9b3f.jpg Leyla Yepez, Gabriela de la O, Deborah Guerrero, Sebastian Pou y Katherine Jiménez. (JUAN GUIO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/15/110626-showroom-audi-fotos--juan-guio-16-4db1a22f.jpg Carlos Fernández y Rosa Lía Mejía. (JUAN GUIO) ‹ >