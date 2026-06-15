La cafetería restaurante Eat Gallery abre sus puertas

Eat Gallery abre sus puertas como una cafetería restaurante concebida para transformar la experiencia gastronómica dentro del campus universitario, con una propuesta fresca, moderna y accesible que integra buena comida, diseño acogedor y espacios pensados para el encuentro.

El nuevo establecimiento se presenta como un centro de experiencias gastronómicas que fusiona la innovación culinaria con la vida académica y el espíritu universitario. Su concepto está orientado a ofrecer alimentos frescos, servidos con la calidez de casa, en un ambiente relajado, atractivo y funcional para estudiantes, docentes, colaboradores y visitantes.

Durante la apertura de Eat Gallery, ubicada en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (Pucmm), asistieron autoridades de la institución como el Rvdo. P. Dr. Secilio Espinal Espinal (rector de la entidad), Prof. Julio Ferreira Tavera (vicerrector académico) y Evelissy Rodríguez (vicerrectora de administración y finanzas).

Asimismo, los propietarios y anfitriones Maité Medina y Juan Pablo Chaddy, egresados destacados de la Pucmm en la carrera de Administración Hotelera.

Eat Gallery abre sus puertas de 8:00 de la mañana a 9:00 de la noche, incluye además un menú ejecutivo diario, de 11:00 de la mañana a 3:00 de la tarde, diseñado para quienes buscan una opción práctica, balanceada y accesible durante la jornada académica o laboral.

A esta oferta se suma un amplio menú a la carta que integra hamburguesas insignia, pizzas artesanales, variedad de ensaladas, wraps, smoothies, cafés especiales, postres y helados artesanales, entre otras opciones.

Con esta variedad, la marca apuesta por un equilibrio entre calidad, accesibilidad y diversidad, satisfaciendo tanto los gustos tradicionales como las nuevas tendencias de alimentación saludable.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/15/p1100612jpg-77fe916f.jpeg Momento del corte de cinta. (FUENTE EXTERNA)

"Cada plato ha sido pensado para responder a distintos paladares, estilos de vida y momentos de consumo, desde una comida rápida entre clases hasta una experiencia más relajada para compartir´´ expresó Juan Pablo Chaddy chef ejecutivo.

Otros servicios

Además de su servicio regular de cafetería restaurante, Eat Gallery ofrecerá catering y montaje de eventos, ampliando su alcance como un espacio versátil para actividades gastronómicas, académicas, sociales e institucionales. En una segunda etapa, el proyecto contempla el desarrollo de una terraza al aire libre, concebida como un ambiente acogedor para encuentros.

Asimismo, su propuesta visual incorpora elementos del comic y cultura ochentera con colores vibrantes y mobiliario actual. Con su apertura, Eat Gallery se posiciona como un nuevo espacio para vivir experiencias gastronómicas de alto nivel.

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