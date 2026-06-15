La cafetería restaurante Eat Gallery abre sus puertas
La cafetería restaurante ubicada en la Pucmm combina innovación culinaria, ambiente moderno y una propuesta accesible para estudiantes, docentes y visitantes
Eat Gallery abre sus puertas como una cafetería restaurante concebida para transformar la experiencia gastronómica dentro del campus universitario, con una propuesta fresca, moderna y accesible que integra buena comida, diseño acogedor y espacios pensados para el encuentro.
El nuevo establecimiento se presenta como un centro de experiencias gastronómicas que fusiona la innovación culinaria con la vida académica y el espíritu universitario. Su concepto está orientado a ofrecer alimentos frescos, servidos con la calidez de casa, en un ambiente relajado, atractivo y funcional para estudiantes, docentes, colaboradores y visitantes.
Durante la apertura de Eat Gallery, ubicada en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (Pucmm), asistieron autoridades de la institución como el Rvdo. P. Dr. Secilio Espinal Espinal (rector de la entidad), Prof. Julio Ferreira Tavera (vicerrector académico) y Evelissy Rodríguez (vicerrectora de administración y finanzas).
Asimismo, los propietarios y anfitriones Maité Medina y Juan Pablo Chaddy, egresados destacados de la Pucmm en la carrera de Administración Hotelera.
Eat Gallery abre sus puertas de 8:00 de la mañana a 9:00 de la noche, incluye además un menú ejecutivo diario, de 11:00 de la mañana a 3:00 de la tarde, diseñado para quienes buscan una opción práctica, balanceada y accesible durante la jornada académica o laboral.
A esta oferta se suma un amplio menú a la carta que integra hamburguesas insignia, pizzas artesanales, variedad de ensaladas, wraps, smoothies, cafés especiales, postres y helados artesanales, entre otras opciones.
Con esta variedad, la marca apuesta por un equilibrio entre calidad, accesibilidad y diversidad, satisfaciendo tanto los gustos tradicionales como las nuevas tendencias de alimentación saludable.
"Cada plato ha sido pensado para responder a distintos paladares, estilos de vida y momentos de consumo, desde una comida rápida entre clases hasta una experiencia más relajada para compartir´´ expresó Juan Pablo Chaddy chef ejecutivo.
Otros servicios
Además de su servicio regular de cafetería restaurante, Eat Gallery ofrecerá catering y montaje de eventos, ampliando su alcance como un espacio versátil para actividades gastronómicas, académicas, sociales e institucionales. En una segunda etapa, el proyecto contempla el desarrollo de una terraza al aire libre, concebida como un ambiente acogedor para encuentros.
Asimismo, su propuesta visual incorpora elementos del comic y cultura ochentera con colores vibrantes y mobiliario actual. Con su apertura, Eat Gallery se posiciona como un nuevo espacio para vivir experiencias gastronómicas de alto nivel.