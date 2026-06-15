Incociv recibe reconocimiento internacional

La empresa dominicana Incociv, Ingeniería Comercial y Construcciones Civiles SRL; recibió el reconocimiento internacional "Marca de Confianza" otorgado por el Latin American Quality Institute (LAQI), por su compromiso con la calidad, la innovación y la ejecución de proyectos de construcción comerciales en República Dominicana.

"Para Incociv, este reconocimiento representa el resultado de años de trabajo enfocados en ofrecer soluciones constructivas confiables, altos estándares de calidad y una gestión eficiente en cada proyecto ejecutado", expresó Ciara Matos, CEO de la empresa.

El reconocimiento, otorgado en el marco de la decimonovena edición del LAQI Impact Summit – Central America and the Caribbean 2026, celebrado en San José, Costa Rica, destaca a organizaciones comprometidas con la excelencia, la calidad y la mejora continua, reafirmando así la trayectoria de la empresa en la ejecución de proyectos de construcción comercial que contribuyan al desarrollo sostenible del país.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/15/incociv-2-ea145871.jpeg

Asimismo, Incociv recibió la Certificación Q-ESG, una acreditación que reconoce a las empresas que integran de manera efectiva criterios de gobernanza corporativa, sostenibilidad ambiental y responsabilidad social dentro de su estrategia de negocios.

Con una trayectoria marcada por el desarrollo de proyectos comerciales para reconocidas marcas nacionales e internacionales, la empresa ha consolidado su liderazgo en el sector gracias a una propuesta de valor que abarca desde la selección de ubicaciones estratégicas y la construcción de espacios comerciales, hasta la operación integral de establecimientos y franquicias.

Más

El reconocimiento, otorgado por LAQI se enmarca en el desafío regional "La Era de la Confianza: Responsabilidad Total, Q-ESG y Reconocimiento Público", iniciativa que promueve modelos de gestión enfocados en la transparencia, la sostenibilidad y la generación de valor a largo plazo.

Te puede interesar Lao Sastrería Privada es reconocida como Empresa Caribeña del Año en Costa Rica