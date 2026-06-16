Celebran el Nagua In Color 5k , reuniendo a cientos de personas

Más de 500 personas se dieron cita en el Hotel Boutique del Lago para formar parte de Nagua In Color 5K 2026, una jornada que con cada edición afina su propuesta y confirma que en esta ciudad el deporte, la familia y el entretenimiento ya encontraron su propio lenguaje.

El recorrido tuvo como protagonista el color. A cada tramo, los participantes caminaron y corrieron entre nubes de pigmento, música, animación y fotografías masivas que transformaron el ambiente en una celebración colectiva.

El circuito fue apenas el punto de partida: zonas gastronómicas, actividades para niños, DJs, música en vivo y activaciones comerciales completaron una celebración que se extendió sola.

Lo que más destacaron los asistentes fue el ambiente: seguro, movido, sin pretensiones. Personas de distintas generaciones permanecieron durante horas sin que nadie pareciera tener apuro. Eso no se produce por accidente, es la señal de una propuesta bien pensada desde adentro.

La actividad fue organizada por Machuca Entertainment y MTS Infinito, en colaboración con Ashorena, con el objetivo de impulsar plataformas que fortalezcan la oferta recreativa del Nordeste y demuestren que Nagua tiene músculo logístico, turístico y comercial.

En un evento donde el cuerpo se mueve y el sol no perdona, Cool Heaven y Generade asumieron la hidratación oficial, garantizando que la energía del día no decayera en ningún tramo.

Esfuerzo en conjunto

https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/16/img4946-roberto-cepeda-edwin-amparo-y-juan-cabrera-0f16e45b.jpg Roberto Cepeda Edwin Amparo y Juan Cabrera. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/16/img6077-reyna-vaquez-y-heriberto-cepeda-bde6c1cc.jpg IMG_6077 Reyna Vásquez y Heriberto Cepeda (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/16/img4949-turikssa-lulo-sharmin-calvo-y-shaylin-calvo-d618bac2.jpeg Turikssa Lulo, Sharmin Calvo y Shaylin Calvo. (FUENTE EXTERNA) ‹ >

Nagua In Color 5K es parte de una visión que MTS Infinito y Machuca Entertainment vienen construyendo con intención: generar experiencias que despierten orgullo local, conecten entretenimiento, turismo y comunidad, y pongan en valor aquello que hace distinta a Nagua y al Nordeste frente al resto del país.

Antes de esta celebración, ambas plataformas dieron vida a Mujeres Infinitas, un encuentro que reunió a más de 300 mujeres en una jornada de empoderamiento, aprendizaje e inspiración, y que dejó claro que en Nagua existe un público dispuesto a vivir experiencias con propósito, calidad y una producción a la altura de grandes escenarios.

Lo que viene también tiene forma. MTS Fashion Week llega en noviembre de 2026 con la intención de instalar en Nagua el primer gran evento de moda del Nordeste, atrayendo diseñadores, marcas y público nacional a una región que está demostrando que tiene mucho más que ofrecer.

Nagua no necesita pedir permiso para ser escenario de grandes experiencias. Nagua In Color 5K lo dejó claro una vez más: más de 500 personas, color, música, marcas y comunidad funcionando juntos como si siempre hubiera sido así. Esta ciudad no está emergiendo, está confirmando su potencial.