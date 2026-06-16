Fashion Freak Fest anuncia la "Maison Caribe" en su cuarta edición

La moda dominicana volverá a convertirse en un espacio de encuentro para la creatividad, la identidad y el talento regional con la celebración de la cuarta edición de Fashion Freak Fest, que este año presenta el concepto "Maison Caribe", una propuesta que busca redefinir la moda desde una visión contemporánea del Caribe.

Durante el lanzamiento oficial del evento, realizado en Amazonia Social Club, el director creativo de los desfiles y reconocido gurú de la moda dominicana, Sócrates McKinney, destacó que la iniciativa surge con un propósito claro: fortalecer el sentido de identidad a través del diseño local.

"Maison Caribe nos habla de abrazar nuestra identidad. La única identidad que podemos decir que tenemos todos es que somos caribeños", expresó McKinney, al resaltar que la propuesta combina el orgullo regional con la promoción de la moda hecha en República Dominicana.

El especialista explicó que el concepto se sostiene sobre dos pilares: la celebración de la identidad caribeña y el impulso al movimiento "Wear Local", que promueve el consumo de creaciones nacionales con un sello auténtico. "Una moda que no quiere parecerse a nadie, sino a nosotros mismos", afirmó.

Fashion Freak Fest, creado por la productora y promotora de moda Marielle Araujo, se celebrará los días 3 y 4 de julio en el Hotel Embassy Suites by Hilton Santo Domingo.

La plataforma se ha consolidado como un espacio para visibilizar diseñadores emergentes y establecidos, además de fomentar el desarrollo de las industrias de la moda, la belleza y el estilo de vida en el país.

Desfiles y conocimientos

https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/16/15062026-maison-caribe--4ta-edicion-fashion-freak-fest-2026-samil-mateo17-4ccd13ab.jpg Diseñadores durante el evento (SAMIL MATEO)

La programación de desfiles reunirá a 20 diseñadores y marcas nacionales e internacionales; y gozará, según McKinney de puntualidad en realización.

}La jornada inaugural contará con propuestas de NICCI SWIM, Crochet Stuff by Allison Cruz, Yenny Vásquez, Yojanna Varela, Artypical, AVO, Yohanna Gursey y Jeanette Limas, ambas procedentes de Estados Unidos, además de la reconocida diseñadora Giannina Azar.

El segundo día subirán a pasarela Génesis Ruiz y Gina Collado, Sol Tropic Swimwear, Marisol Henríquez, modeco by Emely Polanco, ZEAN by Ismael Rodríguez, Mundana by Dariela Castilla, de México, Joel Reyes, Víctor y Jesse, también de México, y Wilson Alcéquiez.

Todos los desfiles estarán bajo la dirección de McKinney, quien asumirá por primera vez la conducción creativa de las pasarelas del evento.

Además de las presentaciones de moda, Fashion Freak Fest 2026 incluirá un Market de Experiencias, con activaciones de marcas de belleza, moda y estilo de vida, así como espacios de venta e interacción con el público.

La agenda también contempla las Fashion Freak Talks, un programa de conferencias y paneles con expertos de distintas áreas. Entre los invitados figuran el editor senior de Vogue Latinoamérica, José Forteza, fotógrafos especializados, profesionales de la salud, expertos en bienestar y reconocidas figuras de la industria de la belleza.

Como novedad, esta edición servirá además como escenario para el lanzamiento oficial de la Revista Fashion Freak, una plataforma editorial que buscará amplificar las historias, tendencias y protagonistas que impulsan la industria de la moda y la belleza en República Dominicana.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/16/15062026-maison-caribe--4ta-edicion-fashion-freak-fest-2026-samil-mateo1-c27723f6.jpg Lili Mateo durante una prueba de productos de Maybelline, una de las marcas participantes durante el evento. (SAMIL MATEO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/16/15062026-maison-caribe--4ta-edicion-fashion-freak-fest-2026-samil-mateo4-7d8b275a.jpg Betsaida Jaquez y Alexa Núñez. (SAMIL MATEO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/16/15062026-maison-caribe--4ta-edicion-fashion-freak-fest-2026-samil-mateo5-fb5c6e6b.jpg Temis Ureña, Sócrates McKinney y Marisol Henríquez. (SAMIL MATEO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/16/15062026-maison-caribe--4ta-edicion-fashion-freak-fest-2026-samil-mateo6-62647d60.jpg Samira De la Cruz, Mayra Delgado, Starlin De Holma y Ashley Joga. (SAMIL MATEO) ‹ >