Supermix da inicio formal al Mes de Italia

Supermix dio inicio oficialmente al Mes de Italia, una iniciativa que busca acercar a los consumidores dominicanos la riqueza gastronómica y cultural italiana a través de una selección especial de productos importados, degustaciones y promociones exclusivas.

La actividad reunió a representantes del cuerpo diplomático, entre ellos elal embajador de Italia en el país, proveedores, aliados comerciales, clientes y miembros de la comunidad italiana en el país, quienes participaron en una velada relacionada a la cultura gastronómica de esa nación europea.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/17/img-20260616-wa0315-e3335ec9.jpg Emil Pappaterra (JUAN GUIO)

La primera intervención estuvo a cargo de Emil Pappaterra, director ejecutivo de Supermix, quien dio la bienvenida a los asistentes y destacó el significado especial que tiene esta celebración para la empresa y para su familia.

Papaterra recordó que la historia de la familia propietaria de Supermix comenzó hace generaciones en el sur de Italia, por lo que la iniciativa representa un homenaje a sus raíces y a los valores que han guiado su trayectoria empresarial.

"Cuando hablamos de Italia, no hablamos solamente de un país que admiramos. Hablamos de nuestras raíces, de nuestra herencia y de los valores que han guiado nuestro camino: el trabajo honesto, el espíritu emprendedor, el respeto por las tradiciones y el amor por la buena mesa", expresó.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/17/img-20260616-wa0305-9a5c4d9d.jpg Durante la actividad se exhibieron productos y platos originarios de Italia. (JUAN GUIO)

Durante su discurso, realizó un recorrido por las distintas regiones italianas y su aporte a la gastronomía mundial.

Mencionó la elegancia culinaria del norte de Italia, representada por regiones como Piamonte, Lombardía y Véneto; la tradición gastronómica del centro, con Toscana, Emilia-Romaña y Lacio; y la esencia mediterránea del sur, especialmente de Campania, Calabria, Sicilia y Puglia, tierra de origen de su familia.

Ofertas

El ejecutivo resaltó que muchos de esos territorios están representados en los productos que comercializa Supermix, incluyendo pastas artesanales, tomates italianos, aceites de oliva, cafés, vinos y productos gourmet que permiten a los consumidores llevar "un pedacito de Italia" a sus hogares.

Uno de los momentos más significativos de su intervención fue la referencia a los panes de masa madre elaborados por la cadena, inspirados en la tradición panadera de Altamura, en la región de Puglia.

Explicó que esta técnica, basada en una herencia culinaria con más de dos mil años de historia, aporta características únicas de sabor y textura a los productos.

"Detrás de cada pan hay una historia. Y detrás de cada historia hay generaciones de personas que han preservado sus conocimientos para compartirlos con el mundo", señaló Pappaterra.

También aprovechó la ocasión para agradecer el respaldo de proveedores y aliados estratégicos que hicieron posible la actividad y anunció que durante todo el mes los clientes podrán disfrutar de descuentos de hasta un 20% en una selección de productos italianos disponibles en las sucursales de Supermix.

Lazos de amistad

https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/17/img-20260616-wa0302-13114ee8.jpg Embajador Sergio Maffettone (JUAN GUIO)

Posteriormente, tomó la palabra Sergio Maffettone, embajador de Italia en República Dominicana, quien expresó su satisfacción por la realización de una iniciativa que promueve la cultura y los productos italianos en el país.

El diplomático destacó que el proyecto representa una oportunidad para difundir el valor del sello "hecho en Italia" y fortalecer los lazos culturales entre ambas naciones. Asimismo, manifestó el respaldo de la embajada a este tipo de actividades y aseguró que la promoción será compartida con la comunidad italiana residente en el país.

Maffettone señaló que iniciativas como esta permiten que más personas conozcan y se enamoren de los productos italianos, al tiempo que contribuyen a despertar el interés por la historia, la cultura y el turismo de Italia.

"Como embajada tenemos que apoyar estos objetivos y estamos muy contentos con este proyecto. Esperamos que muchas personas descubran los productos italianos y se acerquen cada vez más a nuestra cultura", expresó.

La jornada concluyó con degustaciones y exhibiciones gastronómicas que permitieron a los asistentes disfrutar de una muestra representativa de la cocina italiana, marcando así el inicio de un mes dedicado a celebrar una de las culturas culinarias más influyentes del mundo.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/17/img-20260616-wa0278-ba62d490.jpg María López, Rosángela Ferrúa y Selina Sánchez. (JUAN GUIO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/17/img-20260616-wa0274-3babca3a.jpg (JUAN GUIO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/17/img-20260616-wa0299-1bf5b3ca.jpg (JUAN GUIO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/17/img-20260616-wa0270-54e0a738.jpg Personalidades principales del evento. (JUAN GUIO) ‹ >