Amipharma dominicana celebra sus 15 años con tradicional Tarde de Té

Amipharma Dominicana celebró sus 15 años, con la tradicional Tarde de Té donde agasajó a las oncólogas, hematólogas y especialistas en manejo del dolor con motivo del Mes de las Madres.

En un ambiente hermosamente decorado propicia para la ocasión fueron recibidas las profesionales de la medicina quienes llegaban ataviadas con hermosos toques de pamelas y sombreros.

Las palabras de bienvenida estuvieron a cargo de la gerente de mercadeo, María de los Ángeles Ventura quien agradeció la presencia de las invitadas destacando el honor de poder contar con prestigiosas profesionales de la medicina en este evento.

Hermandad y la solidaridad

https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/17/3-5-5ee1583c.jpg Anyelina Arias, Ruth Castillo, Yomary Núñez y Marielys Polanco. (FUENTE EXTERNA)

"Esta es la entrega número XV de la "Tarde de Té", la cual es preparada con mucho esmero y amor para todas esas mujeres madre y profesionales que día a día aportan sus conocimientos a nuestra sociedad".

Este encuentro se ha constituido en una tradición, donde la hermandad y la solidaridad se manifiestan en cada una de las invitadas.

Durante la actividad celebrada en el hotel El Embajador la psicóloga Zoila Luna sostuvo un conversatorio titulado:

"La protagonista eres tú", donde abordaron temas de interés.