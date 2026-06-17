Premio Mujeres que Inspiran anuncia nominadas a Mujer Líder del Año y Liderazgo Digital

Las nominadas de la categoría Liderazgo Digital, al centro Emelyn Baldera y Zumaya Cordero. ( FUENTE EXTERNA )

Zeny Leyva, Nariobi Viloria, Ivelisse Vásquez, Iamdra Fermín y Shirley Jesaria Santana competirán en la categoría Liderazgo Digital, mientras que Maxi Feliz, Janett y Erika Liriano, María Eloisa Luna, Massiel Javier Almonte y Mayrian Sanz han sido nominadas en la categoría Mujer Líder del Año de la tercera edición del Premio Mujeres que Inspiran.

Los nombres fueron dados a conocer por la periodista y comunicadora Emelyn Baldera, presidenta del galardón, durante un encuentro celebrado en el salón VIP de Caribbean Cinemas de Downtown Center, con la presencia de varias de las nominadas.

La categoría Liderazgo Digital fue incorporada este año para reconocer a mujeres que generan contenido de valor y promueven educación, orientación, conocimiento e inspiración a través de plataformas digitales.

"Hoy presentamos a las primeras nominadas de esta categoría, mujeres que han logrado construir comunidades y aportar contenido de valor desde el ecosistema digital. Para nosotros es una responsabilidad visibilizar estos perfiles y reconocer su impacto", expresó Baldera.

Durante la actividad también fueron presentadas las candidatas a Mujer Líder del Año, categoría que reconoce a mujeres cuyas trayectorias han generado aportes significativos en distintos ámbitos de la sociedad dominicana.

En el acto participó además Zumaya Cordero, directora de Operaciones de Caribbean Cinemas en República Dominicana, quien destacó la importancia de respaldar iniciativas que promuevan el liderazgo femenino.

"Como empresaria y como empresa entendemos que cuando una mujer avanza, inspira a muchas más a hacerlo también. Por eso aplaudimos los aportes de esta plataforma en sus pasadas ediciones y es un honor unirnos este año".

Asimismo, añadió que en "Caribbean Cinemas trabajamos para apoyar iniciativas que impulsen el desarrollo de la mujer dominicana desde distintos espacios de crecimiento, dando visibilidad tanto a figuras femeninas consagradas como a nuevos talentos que se destacan", expresó la gerente de operaciones de Caribbean Cinemas.

Liderazgo femenino

https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/17/emelyn-baldera-presidenta-del-pmqi-anuncio-las-nominadas-a-las-categorias-liderazgo-digital-y-mujer-lider-del-ano-21ff770a.jpg Emelyn Baldera, presidenta del PMQI anunció las nominadas a las categorías Liderazgo Digital y Mujer Líder del Año (FUENTE EXTERNA)

Zumaya, también destacó que la colaboración con iniciativas como el Premio Mujeres que Inspiran fortalece la sinergia con profesionales como Emelyn Baldera, quien por años ha confiado en el talento y el liderazgo femenino, al tiempo que impulsa el desarrollo de la mujer desde distintos espacios de crecimiento, dando visibilidad a figuras femeninas consagradas así como a nuevos talentos que se destacan.

Elka Núñez, productora general de la ceremonia, ofreció detalles sobre la gala que se celebrará en el Teatro Casa San Pablo y que contará con la participación artística de Héctor Acosta, Pavel Núñez y Marteen Franko, en un segmento dedicado a homenajear a las mujeres.

También subirán al escenario las intérpretes Willamny Bisonó y Clara González.

De igual manera, informó que el próximo martes 23 de junio la producción llevará al público un espectáculo cargado de energía, buena vibra y experiencias inolvidables. "Será una noche muy especial, sin dudas una noche llena de inspiración", sostuvo la presidenta de Resolto.

En tres ediciones, el Premio Mujeres que Inspiran se ha convertido en un referente de reconocimiento al liderazgo femenino, destacando historias de personas cuyo legado, talento y compromiso generan impacto y sirven de inspiración para las nuevas generaciones.

Las reconocidas son elegidas por las integrantes del Consejo Consultivo, y el premio selecciona los perfiles para honrar sus aportes y labor en las categorías: Educación, Superación Profesional, Compromiso Social, Emprendimiento, Trayectoria Profesional, Líder del Año y Liderazgo Digital, esta última incorporada en la presente edición.