Reino Unido y República Dominicana fortalecen sus vínculos en recepción en honor al Rey Carlos III

El embajador dominicano Francisco Caraballo, viceministro de Política Exterior Bilateral y la embajadora británica Carol van der Walt en la recepción oficial. ( DIARIO LIBRE/ JUAN GUIO )

La Embajada Británica en Santo Domingo ofreció una recepción con motivo del cumpleaños de Su Majestad el rey Carlos III, una tradición anual que se celebra en las embajadas y altas comisiones del Reino Unido alrededor del mundo como parte de su fiesta nacional.

La celebración reunió a representantes del cuerpo diplomático acreditado en el país, empresarios y personalidades de distintos sectores, en un ambiente de intercambio y confraternidad.

El evento sirvió para fortalecer los lazos que unen a la nación europea y la caribeña. Su anfitriona, la embajadora británica dra. Carol van der Walt, ponderó que la sólida relación entre el Reino Unido y la República Dominicana está sustentada en la confianza, los valores compartidos y una cooperación concreta en áreas clave como mujeres y niñas, justicia, energía limpia, clima, educación y cultura.

Previo al acto oficial, los invitados fueron recibidos por una línea de saludo integrada por el suboficial Jefe de la Marina Real Británica, Chris Jones; el subjefe de Misión de la Embajada Británica en Santo Domingo, Gary Davies; la embajadora británica Dra. Carol van der Walt y su esposo, Paul van der Walt, así como por el viceministro de Polític Exterior Bilateral, embajador dominicano Francisco Caraballo.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/18/cumpleanos-del-rey-iii-9-f561115f.jpg La embajadora británica, dra. Carol van der Walt, en su discurso central. (DIARIO LIBRE/ JUAN GUIO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/18/cumpleanos-del-rey-iii-14-23a22a40.jpg El embajador Francisco Caraballo, viceministro de Política Exterior Bilateral, ofreció unas palabras en representación del ministro de Relaciones Exteriores, canciller Roberto Álvarez. (DIARIO LIBRE/ JUAN GUIO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/18/cumpleanos-del-rey-iii-8-594e75f4.jpg La violinista Juliette Flaquer Buret interpretó los himnos nacionales de la República Dominicana y Reino Unido. https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/18/cumpleanos-del-rey-iii-12-169dc188.jpg La velada realizada en el hotel Real Intercontinental reunió a representantes gubernamentales de ambos países, empresarios e intelectuales. https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/18/cumpleanos-del-rey-iii-13-06035f40.jpg ‹ >

Compromiso con el desarrollo y la cooperación

El acto protocolar comenzó con la interpretación de los himnos nacionales de la República Dominicana y Reino Unido, a cargo de la violinista Juliette Flaquer Buret.

En su discurso, la embajadora británica dra. Carol van der Walt elogió que se ha sentido en casa tras casi dos años de presentar sus Cartas Credenciales. Recibió aplausos al referirse a los ejes de trabajo que desarrolla la embajada con un marcado compromiso en el empoderamiento de la mujer, la protección de los niños y jóvenes y el acceso a la justicia de mujeres y niñas.

"Al mirar hacia el futuro, estoy convencida de que esta relación seguirá creciendo. En infraestructura, energía limpia, derechos humanos, clima, educación y cultura, todo sobre la base del respeto y la amistad. En un mundo cada vez más complejo, relaciones como la nuestra importan más que nunca, porque están basadas en la confianza y la voluntad de construir un mejor futuro juntos", expresó van der Walt.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/18/cumpleanos-del-rey-iii-2-96010341.jpg Stephan wiebach y Quentin Burlot. (DIARIO LIBRE/ JUAN GUIO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/18/cumpleanos-del-rey-iii-1-63c2ecfb.jpg En la línea de recibo, el suboficial Jefe de la Marina Real Británica, Chris Jones,Gary Davies, subjefe de Misión de la Embajada Británica en Santo Domingo, el señor Paul van der Walt, esposo de la embajadoral; la embajadora británica Dra. Carol van der Walt y el embajador dominicano Francisco Caraballo. (DIARIO LIBRE/ JUAN GUIO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/18/cumpleanos-del-rey-iii-c8f66e56.jpg El evento se destacó como un espacio para fortalecer los lazos bilaterales y compartir lo mejor de la cultura británica. (DIARIO LIBRE/ JUAN GUIO) ‹ >

El invitado de honor, el embajador Francisco Caraballo, viceministro de Política Exterior Bilateral, ofreció unas valiosas palabras en representación del ministro de Relaciones Exteriores, Roberto Álvarez, en las que resaltó la riqueza histórica y cultural del Reino Unido, sus contribuciones al pensamiento, la ciencia y las artes, así como el estado de las relaciones bilaterales entre ambos países y las oportunidades que continúan fortaleciéndolas.

"Para nuestro país, el Reino Unido es un socio importante y un país amigo. Su tradición diplomática, su presencia histórica en el Caribe, su influencia cultural y su capacidad de innovación lo convierten en un interlocutor valioso para República Dominicana. Esa relación, que se refleja en múltiples ámbitos de cooperación e intercambio, continúa encontrando nuevas oportunidades para fortalecerse".

https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/18/cumpleanos-del-rey-iii-4-d4044c22.jpg Andy Rivas y Juan Tomas Díaz. (DIARIO LIBRE/ JUAN GUIO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/18/cumpleanos-del-rey-iii-3-bb7d9108.jpg Osmar Benítez, Elena Viyella de Paliza y Lorea Arribalzaga Ceballos. (DIARIO LIBRE/ JUAN GUIO) ‹ >

Manifestó que "conmemoramos mucho más que una fecha oficial, celebramos a una nación que ha sabido mantener viva sus tradiciones y al mismo tiempo renovarse ante cada generación, un país que ha dejado una huella profunda en la historia". "Long live His Majesty the King (Larga vida a Su Majestad el Rey", pronunció en inglés el embajador dominicano.

Acto seguido, la embajadora invitó a los presentes a alzar sus copas para hacer el brindis oficial marcado por los aplausos y el agradecimiento.

La Embajada Británica reafirmó su compromiso de continuar construyendo un futuro próspero para ambas naciones.