LG presenta en Plaza Lama sus nuevos aires acondicionados inteligentes Dualcool Max y Artcool

LG Electronics presentó en Plaza Lama de la avenida Winston Churchill su nueva generación de aires acondicionados inteligentes, encabezada por los modelos Dualcool Max y Artcool, diseñados para responder a las necesidades del mercado dominicano mediante tecnologías enfocadas en el ahorro energético, la conectividad y el confort personalizado.

Durante el lanzamiento, ejecutivos de la compañía destacaron que los nuevos equipos incorporan innovaciones desarrolladas a partir de las condiciones particulares de República Dominicana, como las fluctuaciones eléctricas, los altos niveles de humedad y la necesidad de un mayor control sobre el consumo energético en los hogares.

Andrés Chung, director de Air Solutions Engineering para LG Electronics, explicó que la empresa busca ofrecer productos que contribuyan a mejorar la calidad de vida de los consumidores.

"Un buen producto es aquel que al usarlo te hace pensar en ´Life´s Good´. Si nuestros productos pueden contribuir a la felicidad de las personas y sus familias, ahí está el valor que realmente perseguimos como marca", expresó.

El ejecutivo señaló que LG ha consolidado su liderazgo en la industria gracias a innovaciones como el compresor Dual Inverter y el diseño de la línea Artcool. Asimismo, destacó la incorporación de la tecnología Kilowatt Manager, una herramienta que permite a los usuarios monitorear y gestionar el consumo energético real de sus equipos.

Esta función, según su explicación, ofrece una visión más precisa del gasto mensual de electricidad, más allá de las mediciones de eficiencia obtenidas en pruebas de laboratorio.

"Mientras el equipo esté conectado al Wi-Fi, el usuario puede definir el nivel de consumo deseado y el sistema se encarga automáticamente de optimizar su funcionamiento", indicó.

Por su parte, Ángel Ramos, líder regional de eventos de aire acondicionado de LG, afirmó que la empresa ha dedicado los últimos dos años al desarrollo de productos adaptados específicamente a las necesidades de los consumidores dominicanos.

"Venimos con innovación, pero también venimos a hacerle la vida más fácil al consumidor. Nuestros productos están enfocados en la realidad del día a día en Dominicana", manifestó.

Ramos destacó que los nuevos modelos cuentan con protectores de voltaje para enfrentar las variaciones eléctricas, recubrimientos anticorrosivos para una mayor durabilidad y la tecnología Dual Inverter Compressor, que permite un enfriamiento más rápido y eficiente.

Ideal para las condiciones climáticas locales

https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/18/whatsapp-image-2026-06-18-at-54641-pm-1-05d29c1d.jpeg Al finalizar la actividad fue sorteado entre los presentes un Dualcool Max. (SAMIL MATEO)

Durante la presentación técnica, María José Cáceres, gerente regional de producto para aires acondicionados residenciales, aseguró que LG ofrece soluciones para distintos perfiles de consumidores, desde opciones básicas hasta equipos de gama premium:

La ejecutiva presentó el Dualcool Max como una de las principales apuestas de la marca para el mercado local. El equipo incorpora funciones como Auto Clean Plus, que ayuda a mantener limpia y seca la unidad interna para mejorar la calidad del aire, así como filtros especializados para reducir la presencia de alérgenos.

Además, tanto el Dualcool Max como el Artcool incluyen la tecnología Kilowatt Manager, considerada por la empresa como una de sus innovaciones más relevantes para la gestión inteligente del consumo energético.

Cáceres también destacó las capacidades de inteligencia artificial integradas en los nuevos equipos, las cuales permiten aprender los hábitos de uso del usuario para ajustar automáticamente el funcionamiento del aire acondicionado y optimizar la experiencia de confort.

Entre las funciones inteligentes sobresalen:

Soft Air, que distribuye el aire de manera indirecta para evitar corrientes frías directas.

que distribuye el aire de manera indirecta para evitar directas. Dual Vane, un sistema de doble aleta que amplía el alcance del flujo de aire hasta 22 metros y sensores capaces de detectar ventanas o puertas abiertas para reducir consumos innecesarios.

La ejecutiva explicó que los nuevos equipos también regulan los niveles de humedad interior para ofrecer una sensación térmica más confortable y saludable.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/18/whatsapp-image-2026-06-18-at-54630-pm-aade6220.jpeg Ángel Ramos, Rosalía Suárez, Pablo Alonso, María José Cáceres, Andrés Chung y Hernán Campos. (SAMIL MATEO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/18/whatsapp-image-2026-06-18-at-54656-pm-6d92b13b.jpeg Camila Canaán (SAMIL MATEO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/18/whatsapp-image-2026-06-18-at-54631-pm-30437495.jpeg Ambas novedades. (SAMIL MATEO) ‹ >

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