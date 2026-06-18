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Día Jueves, 19 de Febrero de 2026 Edición 7251.
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SoftwareOne
SoftwareOne

SoftwareOne anuncia alianza estratégica global con Google Cloud

Permitirá a las organizaciones dominicanas acceder a tecnologías avanzadas de inteligencia artificial, analítica de datos y automatización

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    SoftwareOne anuncia alianza estratégica global con Google Cloud
    Jhon Bernal Especialista de Google Cloud SoftwareOne, Diana Cuevas Enterprise Account Manager Google, Rafael, Burgos Federation Leader SoftwareOne, Evaida Santana Sales Leader SoftwareOne y Claudia Medina Channel Manager Google. (FUENTE EXTERNA)

    La  multinacional SoftwareOne presentó al mercado dominicano la ampliación de su alianza global con Google Cloud, que permite acercar tecnologías innovadoras que optimizan procesos, potencian la eficiencia operativa y fortalecen la competitividad de las organizaciones.

    Los ejecutivos de la compañía destacaron que, a través de esta sinergia, las empresas dominicanas podrán acceder a capacidades de inteligencia artificial, analítica de datos, automatización y modernización de infraestructura, facilitando decisiones más ágiles, operaciones más eficientes y modelos de negocio preparados para el futuro.

    Al dirigirse a los asistentes, Rafael A. Burgos, vicepresidente regional para Centroamérica y el Caribe de SoftwareOne, resaltó la importancia de esta alianza para el mercado local.

    "Las organizaciones dominicanas están dando pasos firmes hacia la modernización de sus operaciones, y esta alianza nos permite acercar soluciones avanzadas de inteligencia artificial, analítica y automatización que impulsarán la competitividad del país. Nuestro compromiso es acompañar a cada empresa en su camino hacia una transformación digital sostenible y de alto impacto", expresó Burgos.

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    Infografía
    Jhon Bernal, Diana Cuevas, Rafael Burgos, Evaida Santana y Claudia Medin. (FUENTE EXTERNA)

    SoftwareOne es reconocida mundialmente por su liderazgo en transformación digital, modernización cloud, gestión de software y servicios de inteligencia artificial, acompañando a organizaciones de diversos sectores en la optimización de sus operaciones y la adopción de tecnologías innovadoras.

    Impacto  para el mercado 

    Entre sus diversos objetivos para República Dominicana, SoftwareOne presentó su experiencia y los resultados alcanzados junto a empresas de los sectores financiero, retail, telecomunicaciones, salud y manufactura.

    Esto se sustenta en su amplia trayectoria acompañando a organizaciones dominicanas en proyectos de migración a la nube, optimización de costos, adopción de inteligencia artificial (IA) y analítica de datos.

    Es importante destacar que SoftwareOne cuenta con un equipo local y regional altamente capacitado y con un profundo conocimiento del mercado dominicano y sus desafíos, lo que fortalece su compromiso con el desarrollo tecnológico del país y la formación de talento digital.

    La actividad, realizada en el Homewood Suites by Hilton Santo Domingo, contó además con la participación de:Evaida Santana, Sales Leader para República Dominicana y vocera local de SoftwareOne, así como de destacados representantes del sector empresarial y tecnológico del país.

    Entre ellos estuvieron Luis Mojica, líder de Servicios para el Caribe y Centroamérica; Jhon Bernal, especialista de Google Cloud; y Gabriela P. Dávila, directora de Marketing para el Caribe y Centroamérica, quienes compartieron perspectivas sobre las oportunidades que ofrece esta alianza estratégica para impulsar la transformación digital en la región.

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