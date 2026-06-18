SoftwareOne anuncia alianza estratégica global con Google Cloud
Permitirá a las organizaciones dominicanas acceder a tecnologías avanzadas de inteligencia artificial, analítica de datos y automatización
La multinacional SoftwareOne presentó al mercado dominicano la ampliación de su alianza global con Google Cloud, que permite acercar tecnologías innovadoras que optimizan procesos, potencian la eficiencia operativa y fortalecen la competitividad de las organizaciones.
Los ejecutivos de la compañía destacaron que, a través de esta sinergia, las empresas dominicanas podrán acceder a capacidades de inteligencia artificial, analítica de datos, automatización y modernización de infraestructura, facilitando decisiones más ágiles, operaciones más eficientes y modelos de negocio preparados para el futuro.
Al dirigirse a los asistentes, Rafael A. Burgos, vicepresidente regional para Centroamérica y el Caribe de SoftwareOne, resaltó la importancia de esta alianza para el mercado local.
"Las organizaciones dominicanas están dando pasos firmes hacia la modernización de sus operaciones, y esta alianza nos permite acercar soluciones avanzadas de inteligencia artificial, analítica y automatización que impulsarán la competitividad del país. Nuestro compromiso es acompañar a cada empresa en su camino hacia una transformación digital sostenible y de alto impacto", expresó Burgos.
SoftwareOne es reconocida mundialmente por su liderazgo en transformación digital, modernización cloud, gestión de software y servicios de inteligencia artificial, acompañando a organizaciones de diversos sectores en la optimización de sus operaciones y la adopción de tecnologías innovadoras.
Impacto para el mercado
Entre sus diversos objetivos para República Dominicana, SoftwareOne presentó su experiencia y los resultados alcanzados junto a empresas de los sectores financiero, retail, telecomunicaciones, salud y manufactura.
Esto se sustenta en su amplia trayectoria acompañando a organizaciones dominicanas en proyectos de migración a la nube, optimización de costos, adopción de inteligencia artificial (IA) y analítica de datos.
Es importante destacar que SoftwareOne cuenta con un equipo local y regional altamente capacitado y con un profundo conocimiento del mercado dominicano y sus desafíos, lo que fortalece su compromiso con el desarrollo tecnológico del país y la formación de talento digital.
La actividad, realizada en el Homewood Suites by Hilton Santo Domingo, contó además con la participación de:Evaida Santana, Sales Leader para República Dominicana y vocera local de SoftwareOne, así como de destacados representantes del sector empresarial y tecnológico del país.
Entre ellos estuvieron Luis Mojica, líder de Servicios para el Caribe y Centroamérica; Jhon Bernal, especialista de Google Cloud; y Gabriela P. Dávila, directora de Marketing para el Caribe y Centroamérica, quienes compartieron perspectivas sobre las oportunidades que ofrece esta alianza estratégica para impulsar la transformación digital en la región.