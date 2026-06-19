Attina Service Corp inaugura oficina en Santo Domingo para ampliar servicios internacionales

La oficina Attina Service Corp busca facilitar a dominicanos y extranjeros residentes el acceso a orientación especializada. ( FUENTE EXTERNA )

La empresa Attina Service Corp dejó formalmente inaugurada su oficina comercial en Santo Domingo, con su representante y especialista principal, la licenciada Whitney Attina, ampliando así su presencia y capacidad de atención para clientes que requieren asistencia en procesos migratorios, documentales y administrativos vinculados a Estados Unidos, Canadá y diversos países de Europa.

La nueva sede, ubicada en el segundo piso del Edificio Miraflores de la avenida 27 de febrero, nace con el objetivo de acercar servicios especializados a ciudadanos dominicanos, extranjeros residentes y familias que necesitan orientación y acompañamiento en diversos trámites internacionales.

Durante el acto inaugural, la licenciada Attina destacó que la apertura de esta oficina representa un paso importante en el crecimiento de la empresa y en su compromiso de brindar un servicio cercano, eficiente y orientado a las necesidades reales de las personas.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/21/30a541c3-e02f-487e-bbe9-888feecb7e4c-68c87fb3.jpg Whitney Attina, representante principal, durante la apertura. (FUENTE EXTERNA)

"Queremos convertirnos en un puente de apoyo para quienes necesitan orientación responsable y acompañamiento en procesos internacionales, facilitando servicios que muchas veces requieren desplazamientos, múltiples gestiones o acceso a información especializada", expresó.

Entre los servicios que ofrecerá, se encuentran la asistencia para procesos de visado, peticiones familiares, obtención de seguros de salud, renovación de pasaportes, recuperación de números de Seguro Social, así como servicios de apoyo para contribuyentes estadounidenses residentes en República Dominicana que necesiten gestionar asuntos relacionados con impuestos y obligaciones fiscales.

Asimismo, la empresa contará con el apoyo profesional del Lic. Carlos García, abogado especializado en áreas migratorias, civiles y penales, quien brindará acompañamiento en servicios relacionados con apostillas y otros procesos legales vinculados a la documentación internacional.

La apertura reunió a invitados especiales, clientes, representantes empresariales y miembros de la prensa, quienes conocieron de primera mano las instalaciones y la oferta de servicios que la empresa pone a disposición del mercado dominicano.

Con esta nueva oficina, Attina Service Corp fortalece su visión de crecimiento y consolida una plataforma multiservicios diseñada para facilitar la gestión de procesos internacionales de manera accesible, profesional y confiable.