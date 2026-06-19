Best Buddies República Dominicana anuncia la integración de su nuevo Consejo Directivo

La fundación Best Buddies República Dominicana, Inc. (BBRD) anunció la conformación y toma de posesión de su nuevo Consejo Directivo.

Este equipo de profesionales asume la dirección estratégica de la entidad con el compromiso de expandir el impacto de sus programas de inclusión social, desarrollo de liderazgos y oportunidades laborales para personas con discapacidad intelectual y del desarrollo.

El nuevo Consejo Directivo destaca por ser un equipo multidisciplinario integrado por destacados líderes en sus respectivas áreas profesionales, lo que aporta un robusto peso institucional y corporativo a la fundación. La directiva quedó conformada de la siguiente manera:

Presidenta: Rosalía Mendoza , Managing Director de La Sociedad Consulting.

, Managing Director de La Sociedad Consulting. Vicepresidente: Jaime Senior, Socio de la firma legal Headrick Rizik Álvarez & Fernández.

Secretaria: Sol Disla, Directora de Comunicación Corporativa, Reputación de Marca y Banca Responsable en Banco Caribe.

Tesorera: Vanessa Dujarric, Gerente de Contabilidad General en Claro.

Vocal: Oscar Calderón, Director del MBA & Executive MBA en Barna Management School.

Una de las principales novedades en esta gestión es la incorporación de Oscar Calderón, cuya experiencia en la alta dirección académica y formación ejecutiva sumará una visión estratégica clave para el fortalecimiento institucional de los programas educativos y de sostenibilidad de la fundación.

Asimismo, el Consejo Directivo otorgó un reconocimiento especial a la labor fundacional de Raquel Brea, abogada, fundadora y pasada presidenta de la organización, quien a partir de este período asume el rol de Miembro Honorífico.

Tras liderar con éxito el crecimiento y posicionamiento de Best Buddies en el país, Brea continuará vinculada de manera cercana a la entidad, aportando su invaluable experiencia y visión legal y social.

Al asumir la presidencia, Rosalía Mendoza expresó su entusiasmo por guiar esta nueva etapa: "Asumo esta etapa con mucha gratitud y emoción, acompañada de un equipo que cree profundamente en esta misión".

"Best Buddies ha sido parte de mi vida por más de una década y me ha enseñado el poder de la inclusión cuando se vive de cerca: en la amistad, en las oportunidades y en la forma en que elegimos mirar y valorar a los demás.

En República Dominicana aún queda mucho por hacer, pero seguimos trabajando para que cada vez más personas con discapacidad intelectual y del desarrollo encuentren espacios donde pertenecer, participar y desarrollarse plenamente".

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Best Buddies es una organización global sin fines de lucro, establecida en la República Dominicana desde 2012, dedicada a establecer un movimiento voluntario global que crea oportunidades para amistades uno a uno, empleo integrado, vida independiente y desarrollo de liderazgo para personas con discapacidad intelectual y del desarrollo (IDD).

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