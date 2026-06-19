La segunda edición del Festival Internacional de Literatura Mar de Palabras quedó inaugurada hoy en la Ciudad Colonial de Santo Domingo y se extiende hasta el domingo con la participación de escritores, intelectuales, periodistas y gestores culturales procedentes de 12 países de Iberoamérica y Estados Unidos.

El acto de apertura fue celebrado en el hotel Kimpton Las Mercedes, un lugar lleno de simbolismo, pues según la directora del festival, Minerva del Risco, ocupa el espacio donde funcionó la antigua Casa San Pedro, reconocida como punto de encuentro de figuras intelectuales de finales del siglo XIX. Entre las que citó figuran:

Federico Henríquez y Carvajal

José Martí

Eugenio María de Hostos.

Asimismo reafirmó el propósito de convertir a República Dominicana en un punto de encuentro para el diálogo intelectual y cultural de la región.

"Mar de Palabras nació el año pasado de un sueño: crear en el Caribe un lugar de encuentro, reflexión y diálogo desde la literatura, pero no sólo sobre literatura", expresó Del Risco ante un auditorio integrado por invitados internacionales, autores, lectores y representantes del ámbito cultural dominicano.

La escritora y gestora cultural señaló que la realización de una segunda edición confirma la vigencia de la literatura como herramienta para generar conversaciones sobre los grandes temas contemporáneos.

"Que hoy estemos aquí es la confirmación de que la literatura convoca, que las ideas transforman y que existe la necesidad de escenarios como este, en los que podamos pensar juntos y crear vínculos a través de la conversación, las ideas y las experiencias que compartimos", afirmó.

Programación

https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/19/mar-de-palabras-7c02de4c.jpg Manuel García Cartagena moderó el conversatorio Ficciones de un Continente, a cargo de Claudia Piñeiro y Jorge Volpi, (ESTARLIN ROSA)

Durante los próximos días, el festival desarrollará más de 25 conversatorios dedicados a temas como la memoria histórica, el Caribe, la democracia, el periodismo cultural, la identidad, la migración, el orden internacional y los desafíos planteados por la inteligencia artificial, además de explorar cómo la ficción y el pensamiento contribuyen a comprender la realidad contemporánea.

La programación también incluye presentaciones de libros, tertulias con autores y talleres especializados orientados a reflexionar sobre los desafíos de la lectura, la educación y los procesos editoriales en la era digital.

Una de las novedades de esta edición es la expansión de sus actividades hacia nuevos espacios culturales de la capital.

El festival incorporó un bloque de literatura infantil y juvenil en el Centro Cultural Banreservas y un programa dedicado a la literatura del Caribe hispano en el Centro Cultural de España, con énfasis en los vínculos culturales compartidos entre República Dominicana, Puerto Rico y Cuba.

Asimismo, universidades como Unapec y Unibe se sumaron a la programación mediante actividades académicas y culturales vinculadas al evento, fortaleciendo su alcance dentro de los espacios educativos del país.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/19/19062026-foto-estarlin-rosa-20-a4e63332.jpg Juan Manuel Martïn de Oliva y Theresa Sullivan. (ESTARLIN ROSA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/19/19062026-foto-estarlin-rosa-23-1b8b4e29.jpg Soledad Álvarez yJochy Herrera. (ESTARLIN ROSA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/19/19062026-foto-estarlin-rosa-24-82e93d1b.jpg Gabriela Llanos y Andrés Newman. (ESTARLIN ROSA) ‹ >