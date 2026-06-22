Amadita inaugura sucursal en Santiago de los Caballeros

Amadita inauguró en Santiago de los Caballeros una moderna infraestructura estratégica de salud que se perfila como el centro de procesamiento clínico más grande y avanzado de la región Norte, ampliando de manera significativa la capacidad diagnóstica disponible para médicos, clínicas, hospitales, aseguradoras y pacientes de todo el Cibao.

Durante el acto inaugural, Alberto Bergés González, presidente de Amadita, destacó el significado especial que tiene la Ciudad Corazón en la historia y visión de crecimiento de la organización, fundada hace más de seis décadas por Amada Pittaluga de González.

"Esta apertura representa mucho más que una expansión geográfica; es la materialización de una visión que comenzó con Doña Amada, quien creyó firmemente que el acceso a diagnósticos confiables y oportunos debía estar al alcance de todos los dominicanos", expresó Bergés González.

Giancarlo Sanguinetti Durand, CEO de Amadita Laboratorio Clínico, subrayó que la nueva operación convertirá a Santiago en el segundo gran eje operativo de la organización y en un centro diagnóstico de referencia para toda la región Norte.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/22/amadita-2026-2-0b5c4962.jpeg Al centro Patricia González Pittaluga a su derecha Pilar Gonzalez Pittaluga, la gobernadora de Santiago Rosa Santos y Giancarlo Sanguinetti Durand, CEO de Amadita Laboratorio Clínico, a la izquierda de la señora González, la viceministra Gina Estrella, Jacqueline González Pittaluga y Alberto Bergés González. (FUENTE EXTERNA)

"Esta infraestructura se consolida como nuestra operación insignia en la región Norte y como un centro de procesamiento y diagnóstico clínico que ampliará la capacidad de respuesta con resultados más rápidos, precisos y oportunos", señaló Sanguinetti Durand.

Por su parte, el ministro de Salud Pública, doctor Víctor Atallah, externó en un mensaje la importancia de esta nueva capacidad instalada para fortalecer el sistema de salud en la región Norte, mejorar la oportunidad diagnóstica y elevar la calidad de la atención a los pacientes.

La bendición de las nuevas instalaciones del centro, ubicado en la avenida 27 de Febrero 371, en el Reparto Panorama, estuvo a cargo del reverendo padre Pablo Ariel López.

Tecnología e innovación

El nuevo centro integra tecnología de última generación y capacidades analíticas avanzadas en áreas como hematología, coagulación, química clínica, inmunodiagnóstico, microbiología, serología y biología molecular. Además, incorpora procesos digitales y canales de atención modernos que facilitan el acceso a resultados y la integración con centros médicos aliados.

Impacto en el sistema de salud

Con la puesta en marcha de este centro de procesamiento, Amadita amplía su capacidad de soporte al sistema de salud de la región Norte, con tiempos de respuesta optimizados, mayor volumen de procesamiento y estándares de calidad que respaldan la práctica clínica de médicos especialistas, centros hospitalarios, clínicas, aseguradoras, universidades e instituciones dedicadas a la investigación.

La nueva infraestructura permitirá reforzar la continuidad de la atención, generar sinergias con los demás puntos de atención de Amadita y aportar mayor resiliencia a la red nacional de servicios de laboratorio.

Además de su impacto en la capacidad diagnóstica, la operación en Santiago contribuye a la generación de empleo especializado y al desarrollo de talento dominicano.

Te puede interesar Amadita Laboratorio Clínico presenta la campaña "Corazón Contento"