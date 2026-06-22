ApartamentosRD hace donación para programas de niños con autismo en República Dominicana

ApartamentosRD realizó la entrega de una donación de RD$1,000,000 destinada a apoyar programas de terapias especializadas para niños con Trastorno del Espectro Autista (TEA).

La iniciativa forma parte de las acciones sociales que la empresa desarrolla cada año con el propósito de generar un impacto positivo en las comunidades y contribuir al desarrollo integral de sectores vulnerables de la población.

En esta ocasión, ApartamentosRD decidió enfocar sus esfuerzos en una causa que impacta a miles de familias dominicanas: el acceso a terapias y servicios especializados para niños dentro del espectro autista, herramientas fundamentales para potenciar su desarrollo, autonomía y calidad de vida.

La donación fue distribuida entre:

Fundación Manos Unidas por Autismo

Preventive LTH

Ambas instituciones son reconocidas por su labor en la atención, acompañamiento y apoyo a niños con TEA y sus familias.

Gracias a este aporte, ambas organizaciones podrán ofrecer terapias especializadas a niños seleccionados mediante un proceso de evaluación, ampliando las oportunidades de acceso a tratamientos que, en muchos casos, representan un importante desafío económico para las familias.

Causas que transforman

"Como empresa, entendemos que nuestro compromiso trasciende el ámbito inmobiliario. Creemos firmemente en la importancia de aportar a causas que transforman vidas y generan oportunidades reales para quienes más lo necesitan", expresó Robert De La Cruz, CEO y fundador de ApartamentosRD.

Con esta iniciativa, ApartamentosRD reafirma su compromiso con la inclusión, la solidaridad y la construcción de una sociedad más consciente, equitativa y accesible para todos.

Las familias interesadas en participar en el proceso de selección de beneficiarios podrán obtener información y registrarse a través de los canales oficiales de ApartamentosRD y de las instituciones participantes.