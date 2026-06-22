Campari celebra noche de cierre del Campari Bartender Competition

Luego de varias semanas de una intensa convocatoria, evaluación y selección, los mejores talentos de la mixología del país se dieron cita para competir por el codiciado título nacional de la Campari Bartender Competition.

Esta prestigiosa plataforma internacional, creada por Campari Group, busca impulsar el desarrollo profesional de los bartenders y celebrar la innovación detrás de la coctelería contemporánea dominicana.

La gran final reunió a los tres bartenders que obtuvieron las puntuaciones más altas durante todo el proceso de clasificación a nivel nacional:

Ziodema Escalona - 1er lugar

Luis Adrián - 2do lugar

Julián Tafur - 3er lugar

Una final de alta exigencia técnica

https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/22/zioderma-escalona-ganadora-del-primer-lugar-9c45ac60.jpg El ganador tendrá el honor de representar a la República Dominicana en la Campari Bartender Competition Latinoamérica (FUENTE EXTERNA)

Durante la competencia en vivo, cada finalista tuvo la tarea de presentar su propuesta ante un jurado de expertos compuesto por reconocidos profesionales de la industria de la hospitalidad y la destilación.

Los jueces evaluaron minuciosamente aspectos críticos como la creatividad, destreza técnica, storytelling, presentación estética y, fundamentalmente, el uso de Campari como el ingrediente protagonista e insustituible de la mezcla.

Tras una destacada e idéntica jornada de alta competencia, el jurado seleccionó como el gran ganador de esta primera edición a Ziodema Escalona gracias a su cóctel una propuesta que logró sobresalir por su impecable innovación, balance perfecto en paladar y su capacidad de representar fielmente el espíritu vanguardista de la marca.

"Esta primera edición en República Dominicana ha superado todas nuestras expectativas. Hemos sido testigos del enorme talento que existe en el país y del nivel de profesionalismo con el que nuestros bartenders están elevando la industria local", expresó Roque Del Rio, Gerente Regional de Campari Group para Centroamérica y el Caribe.

El ganador tendrá el honor de representar a la República Dominicana en la Campari Bartender Competition Latinoamérica, la cual se celebrará próximamente en México. Allí competirá junto a los mejores exponentes de la barra de toda la región por el máximo reconocimiento internacional de la plataforma.

Impulsando el talento local

Por su parte, la representación local de la marca destacó el impacto que este tipo de eventos genera de manera directa en la comunidad gastronómica y de entretenimiento del país.

"Para nosotros en Álvarez & Sánchez, traer oficialmente esta competencia al país representa un compromiso firme con la profesionalización de nuestras barras", afirmó Andres De Marchena, Gerente de Marca del portafolio de Grupo Campari en Alvarez & Sanchez.

Tambiém consideró que el talento dominicano tiene una identidad vibrante y única; ver plasmada esa creatividad utilizando a Campari como lienzo demuestra que estamos listos para competir en cualquier escenario internacional. Esto es solo el inicio de una nueva era para la coctelería local".

La realización de esta Gran Final destaca en la cultura de la coctelería en la República Dominicana, fortaleciendo el compromiso continuo de Campari Group con la formación, visibilidad y desarrollo de la comunidad de bartenders dominicanos.

Con esta entrega, la plataforma se consolida como el referente para reconocer el talento emergente y promover la excelencia detrás de la barra.

Para más detalles sobre la competencia y recetas finalistas, puede seguir las plataformas oficiales de la marca.