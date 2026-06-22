La Fundación Altice y Alcaldía del Distrito Nacional realizan graduación de programa juvenil

Un total de 56 jóvenes recibieron sus certificados tras completar exitosamente el programa "Futuro de Esperanza", una especialización en competencias digitales impartida en Centro Futuro, ubicado en Cristo Rey, como parte de una iniciativa orientada a promover la inclusión tecnológica y ampliar las oportunidades de desarrollo para la juventud dominicana.

La ceremonia, correspondiente a la quinta entrega de certificados del programa, estuvo encabezada por la alcaldesa del Distrito Nacional, Carolina Mejía, junto a Liza Arzeno, directora de Relaciones Institucionales de Altice Dominicana, y Chris Corcino, CEO del Instituto Cincinnatus.

Durante su formación, los participantes completaron un programa integral que incluyó nivelación académica, pensamiento crítico, inteligencia artificial, programación gráfica, seguridad de datos en línea, big data y matemáticas aplicadas, entre otras áreas de alta demanda en el mercado laboral actual.

Como resultado del proceso, los estudiantes desarrollaron proyectos propios, entre ellos un asistente de estudio basado en inteligencia artificial, demostrando las habilidades adquiridas a lo largo de la capacitación.

En esta iniciativa, Instituto Cincinnatus fungió como facilitador del programa formativo tecnológico, mientras que Altice Dominicana apoyó el equipamiento de la sala de realidad virtual y la instalación de la fibra óptica que conecta varias de las aulas del centro, contribuyendo a ofrecer un entorno de aprendizaje moderno e innovador.

"En Altice creemos firmemente que la tecnología tiene sentido cuando sirve para abrir puertas, reducir brechas y generar oportunidades", expresó Liza Arzeno, directora de Relaciones Institucionales de Altice Dominicana.

A esto agregó que, a través del programa de Desarrollo Comunitario Centrado en la Tecnología, impulsan iniciativas que permitan a más jóvenes desarrollar las competencias necesarias para participar activamente en la economía y la sociedad digital.

Impulso comunitario

https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/23/5ta-entrega-de-certificados-centro-futuro-16-6-2026-48-15b7ecb0.jpg Ceremonia de entrega de Certificados Centro Futuro 16-6-2026-48 (FUENTE EXTERNA)

La Fundación Altice acompaña este proyecto desde 2022 en alianza con la Alcaldía del Distrito Nacional.

Centro Futuro, que opera desde 2024, tiene como misión impulsar el desarrollo profesional y técnico de jóvenes y adultos de las comunidades que atiende, reafirmando el compromiso de sus aliados con la educación, la innovación y la movilidad social a través de la tecnología.