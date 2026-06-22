El diseñador Joel Reyes redefine el lujo con moda sostenible y diseño de autor

El diseñador dominicano Joel Reyes presentó su reciente propuesta que combina precisión arquitectónica, innovación sostenible y sofisticación atemporal, reafirmando la identidad de su firma homónima como una de las más distintivas del panorama creativo nacional.

En esta nueva etapa, la marca presenta una evolución estética basada en piezas estructurales que celebran la silueta humana a través de líneas depuradas, cortes precisos y materiales nobles como el lino y el algodón.

La muestra se presenta en el marco de su reinauguración y el lanzamiento de su nueva identidad de marca.

En ella abraza el movimiento natural de los tejidos y se alinea con la tendencia global del llamado "quiet luxury" (lujo silencioso), una filosofía que privilegia la calidad, la durabilidad y la excelencia en la confección por encima de los excesos visuales.

La colección destaca por una visión contemporánea en la que la elegancia surge de la armonía entre diseño y funcionalidad, apostando por prendas concebidas para trascender las tendencias pasajeras.

Innovación sostenible inspirada en el Caribe

Como parte de su apuesta por una moda más consciente, la firma introduce una exclusiva línea de bolsos de playa elaborados mediante tejido artesanal a base de lila de río, una planta acuática que representa un importante desafío ambiental en diversos ecosistemas.

La iniciativa transforma este recurso natural en piezas de alta artesanía, convirtiendo una problemática ecológica en una oportunidad creativa. El resultado son accesorios que resaltan la riqueza de las texturas orgánicas y promueven una visión de eco-lujo conectada con la identidad y el entorno caribeño.

Con esta propuesta, Joel Reyes demuestra que la sostenibilidad puede integrarse de manera sofisticada en el universo de la moda de autor, sin renunciar al diseño ni a la exclusividad.

Una alianza entre moda y joyería de autor

La temporada también incorpora una línea de accesorios desarrollada en colaboración con la diseñadora de joyas Paola Alcántara. La colección de collares nace del encuentro entre la visión arquitectónica característica de Reyes y la delicadeza artesanal de la joyería contemporánea.

Las piezas se distinguen por su fuerza visual y carácter escultórico, complementando las siluetas de la colección mediante un equilibrio entre tradición y modernidad. El resultado es una propuesta coherente que fortalece el concepto de "total look", una de las señas de identidad del diseñador dominicano.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/22/6461-lia-sencion-y-pamela-luciano-975a2094.jpg Li´a Sencio´n y Pamela Luciano (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/22/6534--marta-gonzalez-e3640c0a.jpg Marta Gonza´lez. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/22/6496--yisney-lagrange-y-angelica-holguin-990b2e74.jpg Yisney Lagrange y Ange´lica Holgui´n (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/22/6531--vladimir-vallejo-y-hamlet-sanchez-6fba9589.jpg Alexander Taveras, Ange´lica de los Santos (FUENTE EXTERNA) ‹ >