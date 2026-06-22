La Bicicletada Naranja anuncia su cuarta edición en Santo Domingo Este

La actividad tendrá como punto de encuentro el Malecón de la Avenida España, frente al supermercado Olé, desde las 8:00 de la mañana hasta el mediodía. ( FUENTE EXTERNA )

Este domingo 28 de junio, en Santo Domingo Este se llevará a cabo la cuarta edición de la Bicicletada Naranja, una jornada dedicada a promover la movilidad sostenible, la actividad física y la construcción de ciudades más saludables y amigables con el medio ambiente.

La iniciativa es un esfuerzo en conjunto entre la Embajada del Reino de los Países Bajos, en colaboración con la Alcaldía de Santo Domingo Este, Costa del Faro, el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), y la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (DIGESETT).

La actividad tendrá como punto de encuentro el Malecón de la Avenida España, frente al supermercado Olé, desde las 8:00 de la mañana hasta el mediodía, tiempo durante el cual se espera reunir a unos 400 participantes, aproximadamente.

Movilidad urbana sostenible

https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/22/bicicletada-naranja-3-3884740f.jpeg Se esperan unos 400 participantes. (FUENTE EXTERNA)

La Bicicletada Naranja forma parte de los esfuerzos impulsados por la Embajada del Reino de los Países Bajos para compartir experiencias y buenas prácticas en materia de movilidad urbana sostenible.

Los Países Bajos son reconocidos internacionalmente por su cultura ciclista, siendo una nación con más bicicletas que personas y por la integración de la bicicleta como un medio de transporte seguro, eficiente y accesible para personas de todas las edades.

"Esta iniciativa busca demostrar que la bicicleta puede ser mucho más que una herramienta recreativa. Es una forma de transporte que contribuye a mejorar la calidad de vida, reducir las emisiones contaminantes y fortalecer la convivencia en nuestras comunidades", destacó S.E. Frank Keurhorst, Embajador del Reino de los Países Bajos.

Por su parte, las instituciones aliadas resaltaron la importancia de promover alternativas de movilidad que contribuyan a descongestionar las ciudades, mejorar la seguridad vial y fomentar hábitos saludables entre la población.

La actividad está abierta a personas de todas las edades y niveles de experiencia. Los organizadores exhortan a los participantes a asistir con su bicicleta en buen estado, casco protector y termo de agua para disfrutar de una experiencia segura y agradable.

La participación es gratuita, pero requiere inscripción previa a través del formulario oficial disponible en las plataformas digitales de los organizadores.