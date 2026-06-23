×
Versión Impresa
Día Jueves, 19 de Febrero de 2026 Edición 7251.
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
La Alpargatería
La Alpargatería

La Alpargatería inaugura sucursal en Santiago de los Caballeros

Cada pieza es elaborada artesanalmente en su taller de Santo Domingo

    Expandir imagen
    La Alpargatería inaugura sucursal en Santiago de los Caballeros
    Ricardo Fernández y César García. (FUENTE EXTERNA)

    La Alpargatería celebró la apertura de su nueva sucursal en Santiago de los Caballeros, ubicada en la plaza Borboleta Boulevard, en el sector Villa Olga, reafirmando así el crecimiento de un proyecto artesanal que desde hace más de una década apuesta por el diseño, la tradición y la producción local.

    Fundada en Santo Domingo en 2011, La Alpargatería nace de una tradición familiar española de cuatro generaciones vinculadas al oficio alpargatero. Desde República Dominicana, la marca ha desarrollado una propuesta propia, combinando técnicas artesanales tradicionales con una visión contemporánea del diseño y la vida caribeña.

    Cada pieza es elaborada artesanalmente en su taller de Santo Domingo por un equipo de artesanos locales, utilizando materiales cuidadosamente seleccionados y procesos enfocados en la calidad, la comodidad y el detalle.

    La nueva tienda en Santiago fue concebida como un espacio cálido y relajado, inspirado en la arquitectura tropical clásica y en el espíritu mediterráneo que caracteriza a la marca.

    Además de presentar sus colecciones para mujer y hombre, el espacio busca ofrecer una experiencia cercana alrededor del diseño artesanal y el trabajo hecho en República Dominicana.

    Concepto

    Expandir imagen
    Infografía
    Detalle producto. (FUENTE EXTERNA)

    Con esta apertura, La Alpargatería continúa consolidando su presencia en el país, sumando ya cuatro espacios entre Santo Domingo, Altos de Chavón y Santiago de los Caballeros.

    La inauguración reunió a clientes, amigos de la marca, representantes de medios de comunicación e invitados especiales, quienes pudieron conocer de primera mano el nuevo espacio de La Alpargatería en la ciudad.

    Expandir imagen
    Mabel Estrella, Xiomara Cruz y Pilar Terrero.
    Mabel Estrella, Xiomara Cruz y Pilar Terrero. (FUENTE EXTERNA)
    Expandir imagen
    Ana Thomen y Aimée Giselle Pérez.
    Ana Thomen y Aimée Giselle Pérez. (FUENTE EXTERNA)
    Expandir imagen
    Génesis Reyes y Chantalle Corominas.
    Génesis Reyes y Chantalle Corominas. (FUENTE EXTERNA)
      TEMAS -

        Periódico líder de República Dominicana centrado en las noticias generales y el periodismo innovador.