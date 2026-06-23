La Alpargatería inaugura sucursal en Santiago de los Caballeros

La Alpargatería celebró la apertura de su nueva sucursal en Santiago de los Caballeros, ubicada en la plaza Borboleta Boulevard, en el sector Villa Olga, reafirmando así el crecimiento de un proyecto artesanal que desde hace más de una década apuesta por el diseño, la tradición y la producción local.

Fundada en Santo Domingo en 2011, La Alpargatería nace de una tradición familiar española de cuatro generaciones vinculadas al oficio alpargatero. Desde República Dominicana, la marca ha desarrollado una propuesta propia, combinando técnicas artesanales tradicionales con una visión contemporánea del diseño y la vida caribeña.

Cada pieza es elaborada artesanalmente en su taller de Santo Domingo por un equipo de artesanos locales, utilizando materiales cuidadosamente seleccionados y procesos enfocados en la calidad, la comodidad y el detalle.

La nueva tienda en Santiago fue concebida como un espacio cálido y relajado, inspirado en la arquitectura tropical clásica y en el espíritu mediterráneo que caracteriza a la marca.

Además de presentar sus colecciones para mujer y hombre, el espacio busca ofrecer una experiencia cercana alrededor del diseño artesanal y el trabajo hecho en República Dominicana.

Concepto

https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/23/detalle-producto-1-31193edf.jpeg Detalle producto. (FUENTE EXTERNA)

Con esta apertura, La Alpargatería continúa consolidando su presencia en el país, sumando ya cuatro espacios entre Santo Domingo, Altos de Chavón y Santiago de los Caballeros.

La inauguración reunió a clientes, amigos de la marca, representantes de medios de comunicación e invitados especiales, quienes pudieron conocer de primera mano el nuevo espacio de La Alpargatería en la ciudad.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/23/mabel-estrella-xiomara-cruz-pilar-terrero-0d6fbbeb.jpeg Mabel Estrella, Xiomara Cruz y Pilar Terrero. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/23/ana-thomen--aimee-giselle-perez-78e3a9f1.jpeg Ana Thomen y Aimée Giselle Pérez. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/23/genesis-reyes-chantalle-corominas-465559b1.jpeg Génesis Reyes y Chantalle Corominas. (FUENTE EXTERNA) ‹ >