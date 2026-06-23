Emprendedores transforman sus vidas con apoyo de la Federación Dominicana de Desarrollo

Una velada embellecida por la gratitud y el encanto de ver los sueños convertidos en realidad marcó la celebración del 60 aniversario de la Federación Dominicana de Desarrollo (FDD).

La entidad reconoció a cinco emprendedores que han logrado transformar sus vidas, las de sus familias y las de sus comunidades gracias al respaldo recibido a través de sus programas de financiamiento y acompañamiento.

Los homenajeados fueron Luis Miguel Henríquez, creador de contenido en YouTube; Luis Manuel Batista, impulsor de una empresa turística de parapentes; Yanira Cáceres, dedicada a la elaboración de pasteles en hoja; Geury Durán, quien desarrolla un proyecto de cultivo de tayotas; y Florentina Suverví, propietaria de un negocio de panadería.

Aunque sus historias son distintas, todos comparten un rasgo común: construyeron sus propios negocios, generan empleos y han encontrado en el emprendimiento una vía para sostener a sus familias y contribuir al desarrollo de sus comunidades.

En representación de los reconocidos habló Luis Manuel Batista, quien agradeció el respaldo brindado por la FDD y destacó el impacto que la institución tiene en miles de pequeños empresarios del país.

"El apoyo que recibí llegó cuando más lo necesitaba. No solo fue un préstamo, también recibimos capacitación y orientación para fortalecer nuestros negocios", expresó Batista, al recordar el acompañamiento recibido desde que acudió a solicitar financiamiento para desarrollar su proyecto turístico.

Durante su intervención, agradeció de manera especial a los colaboradores de la institución por la confianza depositada en los emprendedores y aseguró que muchos de ellos son prueba de que una oportunidad puede cambiar el rumbo de una familia.

"Todos somos testimonio de que cuando se cree en nosotros y se nos brinda una mano amiga, podemos salir adelante, aportar al crecimiento de nuestras familias y generar desarrollo en nuestras c omunidades ", manifestó.

Asamblea anual

https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/24/img-20260623-wa0266-10f29738.jpg Consejo Directivo. (SAMIL MATEO)

Previo al acto de reconocimiento, la FDD celebró su asamblea ordinaria anual de socios, espacio en el que presentó los resultados correspondientes al año 2025, período caracterizado por avances en modernización tecnológica, fortalecimiento institucional e inclusión financiera.

El presidente de la entidad, Jean Paul Quiroz, destacó que el impacto de la organización trasciende los indicadores financieros y se refleja en miles de historias de progreso en todo el territorio nacional.

Según detalló, durante 2025 la cartera de préstamos alcanzó los RD$654 millones, con más de 16,500 clientes activos y 12,387 desembolsos por un monto superior a los RD$678 millones. Asimismo, 1,503 personas que anteriormente no tenían acceso al sistema financiero formal fueron incorporadas a servicios de financiamiento.

Quiroz resaltó además que la institución logró mantener indicadores de calidad de cartera dentro de parámetros saludables, con una mora superior a 30 días de 5.60 % y una cobertura de riesgo de 104 %, en un contexto nacional caracterizado por mayores niveles de morosidad.

La labor de la entidad también se extendió a la capacitación y formación. Más de 3,300 personas participaron en programas de educación financiera, formación empresarial y actividades comunitarias dirigidas especialmente a mujeres, jóvenes, emprendedores y sectores tradicionalmente excluidos.

"Estas cifras no son solo resultados económicos; representan sueños materializados en emprendimientos, viviendas mejoradas y empleos preservados en todo el país", afirmó Quiroz.

Alianzas para ampliar el impacto

En el marco de su 60 aniversario, la FDD destacó además el fortalecimiento de sus prácticas de gobernanza y transparencia, reflejado en la obtención de la certificación A+ de Redcamif y en la consolidación de alianzas con entidades financieras, académicas y sociales.

La institución cuenta con un Consejo Directivo presidido por Jean Paul Quiroz, acompañado por Pedro Pablo Díaz como vicepresidente, María del Carmen Ramos como secretaria y Lil Esteva como tesorera, junto a otros profesionales que aportan su experiencia en la orientación estratégica de la organización.

Asimismo, resaltó la labor de sus 219 colaboradores y, en especial, de los Asesores de Desarrollo, quienes brindan orientación y seguimiento cercano a los clientes para fortalecer sus capacidades empresariales y asegurar la sostenibilidad de sus negocios.