Ikea República Dominicana presenta la colección "Ikea PS"

Diseño de la nueva colección de Ikea PS. ( FUENTE EXTERNA )

Ikea República Dominicana celebró el lanzamiento oficial de su colección limitada Ikea PS 2026.

Bajo el concepto de funcionalidad divertida, esta décima edición de la colección, desde su primera en 1995, regresa para transformar la manera en que los hogares, grandes o pequeños, interactúan con sus espacios, ofreciendo soluciones dinámicas, lúdicas y versátiles.

El evento de presentación oficial se realizó en exclusiva en el Entrance Showroom de la tienda Ikea Santo Domingo, donde invitados especiales, creadores de contenido, prensa y miembros Ikea Family podrán vivir una experiencia inmersiva que conecta con los valores y atributos de la colección.

Diseñada para atraer a nuevos clientes, fidelizar públicos jóvenes y posicionar a Ikea como referente de diseño escandinavo contemporáneo, esta nueva colección introduce piezas que se doblan, ruedan o sorprenden con movimiento, demostrando que la funcionalidad puede ser práctica y divertida a la vez.

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Su propuesta se sostiene en los principios del diseño democrático: forma, función, calidad, sostenibilidad y precio accesible.

"Ikea PS siempre ha sido nuestra manera de mostrar cuánto nos gusta el diseño y nuestra dedicación a hacerlo accesible a muchas personas. Con esta colección queremos demostrar que el diseño inteligente no tiene por qué ser aburrido ni exclusivo", comparte Mónica Guillen, Market Manager de Ikea Republica Dominicana.

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La colección estará disponible por tiempo limitado en las tiendas físicas y canales digitales de Ikea Republica Dominicana, incluyendo Ikea.com.do, redes sociales y otros puntos de contacto.

Además de Ikea PS, se invita a descubrir las novedades que llegan constantemente a sus tiendas y canales digitales.

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