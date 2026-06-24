Ministerio de la Juventud celebra su tercer Congreso Nacional de Ética y Juventud
Durante la jornada se desarrollaron importantes conferencias magistrales
El Ministerio de la Juventud realizó con éxito el tercer Congreso Nacional de Ética y Juventud 2026, un espacio orientado a promover la reflexión, la formación en valores y el fortalecimiento de la cultura ética entre las nuevas generaciones dominicanas.
El evento tuvo lugar en el Salón Restauración del Ministerio de Defensa, reuniendo a jóvenes, líderes, servidores públicos, académicos y representantes de distintos sectores de la sociedad en una jornada de diálogo y aprendizaje enfocada en la ética, la transparencia y el liderazgo responsable.
Las palabras de apertura estuvieron a cargo de la viceministra Administrativa y Financiera del Ministerio de la Juventud, Estefany Holguín Guzmán, quien destacó la importancia de continuar promoviendo espacios de formación que fortalezcan los valores, la participación y el compromiso ciudadano de la juventud dominicana.
Las palabras centrales fueron pronunciadas por el ministro de la Juventud, Carlos Valdez, quien exhortó a los jóvenes a asumir la ética como una práctica cotidiana y un compromiso permanente con el país. Durante su intervención expresó que:
"La República Dominicana que soñamos no se construye con discursos. Se construye con personas que hacen lo correcto cuando nadie las está viendo", una frase que resumió el espíritu y propósito del congreso.
El congreso fue concebido para fomentar principios éticos, fortalecer la participación ciudadana y promover una visión de liderazgo comprometida con el bienestar colectivo y el desarrollo sostenible de la República Dominicana.
Durante la jornada se desarrollaron importantes conferencias magistrales, entre ellas "Del Propósito al Impacto", a cargo de Ana Wilma Silverio, quien destacó la importancia de actuar con integridad y propósito en cada ámbito de la vida personal y profesional.
Asimismo, el ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, presentó la conferencia "Juventud, Transparencia y el Nuevo Liderazgo Público", donde abordó el papel de las nuevas generaciones en la construcción de instituciones más transparentes, eficientes y cercanas a la ciudadanía.
La actividad contó con la participación del presidente de la República, Luis Abinader, quien valoró el compromiso de los jóvenes con la construcción de una cultura de integridad y anunció su respaldo al fortalecimiento del Sistema Nacional de Ética Juvenil. Durante su intervención destacó que:
"La primera condición, la primera virtud, es la ética. Porque puede tener la mayor capacidad, la mayor preparación y el mejor currículum académico, pero si no tiene ética, nada de lo demás va a servir".
El mandatario también exhortó a los jóvenes a no desmayar en la defensa de la honestidad y la transparencia, afirmando que: "No nos cansemos de defender la ética y la honestidad. Podemos cansarnos, pero no nos podemos detener".
Como parte del acto, el presidente Luis Abinader y el ministro Carlos Valdez entregaron reconocimientos a los Embajadores de la Ética de las distintas provincias del país, destacando su labor durante el último año en la promoción de valores, la participación ciudadana y la integridad en sus comunidades.
Disertaciones
El programa también incluyó diversas plenarias y paneles de discusión con destacados exponentes nacionales, entre ellos:
- Elvin Castillo
- Ramón Tolentino
- Iluminada Muñoz
- Millizen Uribe
- Ruddy de los Santos
- Carlos Pérez
- Servio Tulio Castaños Guzmán
- Milagros Ortiz Bosch
- Pablo Ulloa
- Yeni Berenice Reynoso
A través de estas intervenciones, los participantes intercambiaron experiencias, reflexionaron sobre los desafíos éticos que enfrenta la sociedad actual y conocieron buenas prácticas relacionadas con la integridad, la responsabilidad social y el ejercicio de un liderazgo basado en valores.
El tercer Congreso Nacional de Ética y Juventud 2026 se consolidó como un espacio de formación y construcción colectiva, promoviendo una juventud más consciente, participativa y comprometida con el desarrollo del país.
Con este tipo de encuentros, el Ministerio de la Juventud continúa fortaleciendo alianzas estratégicas con organizaciones e instituciones comprometidas con la promoción de valores, la transparencia y la formación integral de las nuevas generaciones dominicanas.
El congreso representó una oportunidad para seguir impulsando una cultura de ética, honestidad y responsabilidad ciudadana entre los jóvenes, destacando el papel fundamental que desempeñan en la construcción de una sociedad más justa, transparente y democrática.