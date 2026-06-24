Ministerio de la Juventud celebra su tercer Congreso Nacional de Ética y Juventud

Al centro, Luis Abinader y Carlos Valdez, quienes entregaron reconocimientos a los Embajadores de la Ética de las distintas provincias del país. ( FUENTE EXTERNA )

El Ministerio de la Juventud realizó con éxito el tercer Congreso Nacional de Ética y Juventud 2026, un espacio orientado a promover la reflexión, la formación en valores y el fortalecimiento de la cultura ética entre las nuevas generaciones dominicanas.

El evento tuvo lugar en el Salón Restauración del Ministerio de Defensa, reuniendo a jóvenes, líderes, servidores públicos, académicos y representantes de distintos sectores de la sociedad en una jornada de diálogo y aprendizaje enfocada en la ética, la transparencia y el liderazgo responsable.

Las palabras de apertura estuvieron a cargo de la viceministra Administrativa y Financiera del Ministerio de la Juventud, Estefany Holguín Guzmán, quien destacó la importancia de continuar promoviendo espacios de formación que fortalezcan los valores, la participación y el compromiso ciudadano de la juventud dominicana.

Las palabras centrales fueron pronunciadas por el ministro de la Juventud, Carlos Valdez, quien exhortó a los jóvenes a asumir la ética como una práctica cotidiana y un compromiso permanente con el país. Durante su intervención expresó que:

"La República Dominicana que soñamos no se construye con discursos. Se construye con personas que hacen lo correcto cuando nadie las está viendo", una frase que resumió el espíritu y propósito del congreso.

El congreso fue concebido para fomentar principios éticos, fortalecer la participación ciudadana y promover una visión de liderazgo comprometida con el bienestar colectivo y el desarrollo sostenible de la República Dominicana.

Durante la jornada se desarrollaron importantes conferencias magistrales, entre ellas "Del Propósito al Impacto", a cargo de Ana Wilma Silverio, quien destacó la importancia de actuar con integridad y propósito en cada ámbito de la vida personal y profesional.

Asimismo, el ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, presentó la conferencia "Juventud, Transparencia y el Nuevo Liderazgo Público", donde abordó el papel de las nuevas generaciones en la construcción de instituciones más transparentes, eficientes y cercanas a la ciudadanía.

La actividad contó con la participación del presidente de la República, Luis Abinader, quien valoró el compromiso de los jóvenes con la construcción de una cultura de integridad y anunció su respaldo al fortalecimiento del Sistema Nacional de Ética Juvenil. Durante su intervención destacó que:

"La primera condición, la primera virtud, es la ética. Porque puede tener la mayor capacidad, la mayor preparación y el mejor currículum académico, pero si no tiene ética, nada de lo demás va a servir".

El mandatario también exhortó a los jóvenes a no desmayar en la defensa de la honestidad y la transparencia, afirmando que: "No nos cansemos de defender la ética y la honestidad. Podemos cansarnos, pero no nos podemos detener".

Como parte del acto, el presidente Luis Abinader y el ministro Carlos Valdez entregaron reconocimientos a los Embajadores de la Ética de las distintas provincias del país, destacando su labor durante el último año en la promoción de valores, la participación ciudadana y la integridad en sus comunidades.

Disertaciones

https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/24/whatsapp-image-2026-06-24-at-42624-pm-4ad29fba.jpeg El tercer Congreso Nacional de Ética y Juventud 2026 se consolidó como un espacio de formación y construcción colectiva, promoviendo una juventud más consciente, participativa y comprometida con el desarrollo del país. (FUENTE EXTERNA)

El programa también incluyó diversas plenarias y paneles de discusión con destacados exponentes nacionales, entre ellos:

Elvin Castillo

Ramón Tolentino

Iluminada Muñoz

Millizen Uribe

Ruddy de los Santos

Carlos Pérez

Servio Tulio Castaños Guzmán

Milagros Ortiz Bosch

Pablo Ulloa

Yeni Berenice Reynoso

A través de estas intervenciones, los participantes intercambiaron experiencias, reflexionaron sobre los desafíos éticos que enfrenta la sociedad actual y conocieron buenas prácticas relacionadas con la integridad, la responsabilidad social y el ejercicio de un liderazgo basado en valores.

El tercer Congreso Nacional de Ética y Juventud 2026 se consolidó como un espacio de formación y construcción colectiva, promoviendo una juventud más consciente, participativa y comprometida con el desarrollo del país.

Con este tipo de encuentros, el Ministerio de la Juventud continúa fortaleciendo alianzas estratégicas con organizaciones e instituciones comprometidas con la promoción de valores, la transparencia y la formación integral de las nuevas generaciones dominicanas.

El congreso representó una oportunidad para seguir impulsando una cultura de ética, honestidad y responsabilidad ciudadana entre los jóvenes, destacando el papel fundamental que desempeñan en la construcción de una sociedad más justa, transparente y democrática.