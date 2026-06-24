La Orden de Malta conmemora la festividad de San Juan Bautista

María Teresa Hermida de Rodríguez,José Luis Rodríguez Bonetti, Frank Rainieri, Haydée Kuret de Rainieri, Francisco Caraballo,Fabiola Herrera de Valdez, Enrique Valdez, Héctor Valdez Albizu, Fior D'Aliza Martínez de Valdez,Wendy de De Marchena y Enrique De Marchena. ( SAMIL MATEO )

La Embajada de la Soberana Orden Militar y Hospitalaria de San Juan de Jerusalén, de Rodas y de Malta ante la República Dominicana conmemoró la festividad de San Juan Bautista, patrono de la Orden.

Primero fue celebrada una eucaristía en la Capilla Conventual Regina Angelorum de la Ciudad Colonial y luego, se llevó a cabo recepción en el claustro del Museo de la Catedral de Santo Domingo.

Durante el acto, el embajador de la Orden de Malta en el país, Enrique Antonio Valdez Aguiar, destacó que la figura de San Juan Bautista representa los valores de servicio, humildad y entrega que han guiado a la institución durante casi mil años de historia.

En su primera celebración de esta fecha como representante diplomático de la Orden en República Dominicana, expresó su compromiso de fortalecer los vínculos de amistad y cooperación entre la organización y el pueblo dominicano.

Valdez Aguiar explicó que la Orden de Malta tuvo sus orígenes en Jerusalén, en el siglo XI, cuando un grupo de comerciantes de Amalfi fundó un hospital destinado a atender peregrinos enfermos y necesitados.

Recordó que la institución nació con una vocación hospitalaria antes que militar, centrada en el cuidado de los enfermos, los pobres y las personas más vulnerables.

Asimismo, resaltó que, a pesar de no poseer actualmente un territorio propio, la Orden mantiene una reconocida personalidad jurídica internacional y relaciones diplomáticas con más de un centenar de Estados, además de representación ante organismos internacionales y estatus de observador permanente en las Naciones Unidas.

Según explicó, su soberanía tiene un propósito funcional: garantizar la independencia y neutralidad necesarias para desarrollar su labor humanitaria en distintas partes del mundo.

El diplomático señaló que la Orden desarrolla programas médicos, sociales y humanitarios en más de 130 países, brindando asistencia a enfermos, refugiados, migrantes, personas mayores, personas con discapacidad y comunidades afectadas por crisis y desastres naturales.

En República Dominicana, la institución mantiene una presencia activa mediante clínicas materno infantiles, programas de atención primaria y el trabajo de sus voluntarios en comunidades vulnerables.

Durante el último año realizó jornadas de salud preventiva, operativos médicos comunitarios, programas de apoyo nutricional, distribución de útiles escolares y asistencia directa a familias necesitadas. Además, respondió con ayuda humanitaria tras el paso de la tormenta Melisa y continúa fortaleciendo las capacidades de sus clínicas de Herrera y Haina.

El embajador anunció que el próximo año la Orden celebrará el 70 aniversario de su presencia oficial en República Dominicana, una relación iniciada en 1957 y fortalecida con el establecimiento formal de relaciones diplomáticas en 1974. La conmemoración marcará siete décadas de cooperación y colaboración entre la organización y el país.

Una huella positiva

https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/25/img-20260624-wa0397-c5867ef8.jpg El acto culminó con un brindis. (SAMIL MATEO)

Por su parte, el viceministro de Política Exterior Bilateral del Ministerio de Relaciones Exteriores, Francisco Caraballo, valoró la trayectoria de la Orden de Malta y subrayó que una sociedad verdaderamente justa no puede permitir que sectores vulnerables queden al margen del progreso.

Caraballo reconoció la gestión de Enrique Valdez Aguiar en su primera convocatoria como embajador de la Orden y agradeció la labor realizada durante una década por su antecesor, Frank Rainieri, cuya gestión calificó como una huella positiva en las relaciones entre ambas partes.

La ceremonia concluyó con un llamado a seguir promoviendo los valores que encarna San Juan Bautista: la humildad, el servicio al prójimo y la defensa de la dignidad humana, principios que continúan orientando la misión de la Orden de Malta en el país y en el mundo.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/25/img-20260624-wa0432-9b9c9ef8.jpg Frank Rainieri, Haydée Kuret de Rainieri y Minoru Matsunaga. (SAMIL MATEO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/25/img-20260624-wa0430-8d058ed0.jpg (SAMIL MATEO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/25/img-20260624-wa0429-8afd2962.jpg María Laura Aguayo y Jesús Feris. (SAMIL MATEO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/25/img-20260624-wa0433-a71b1daf.jpg Juan Antonio Ferrúa, Karina Elmúdesi, Alexia Feris y Pedro Rodríguez. (SAMIL MATEO) ‹ >

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