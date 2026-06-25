Arquitexto celebra 40 años de historia

La revista Arquitexto celebró sus 40 años de trayectoria editorial con una concurrida gala realizada en CavaAlta, donde puso en circulación su edición especial número 130.

Es un volumen conmemorativo dedicado a la memoria de la arquitectura dominicana y a las transformaciones que han marcado el desarrollo urbano del país durante las últimas cuatro décadas.

El encuentro congregó a arquitectos, urbanistas, académicos, artistas y profesionales vinculados al diseño y la construcción, convirtiéndose en un espacio de reconocimiento a una publicación que ha acompañado y documentado la evolución de la arquitectura nacional desde 1986.

Durante la actividad, la editora fundadora de la revista, Lourdes Periche, destacó el compromiso de Arquitexto con la preservación de la memoria arquitectónica y urbana del país.

"Llegar a estos 40 años no ha sido un hecho fortuito, sino el resultado de una red de voluntades que ha creído firmemente en el valor de documentar nuestra práctica, generar pensamiento y resguardar la memoria de nuestras ciudades", expresó.

"40 años, 40 obras"

La edición 130 propone una mirada crítica a la arquitectura dominicana contemporánea a través de ensayos de los arquitectos José Enrique Delmonte, José Marion-Landais y Marcelo Alburquerque, además de una selección especial titulada "40 años, 40 obras", que reúne proyectos emblemáticos publicados a lo largo de la historia de la revista y que reflejan la evolución del quehacer arquitectónico nacional.

El volumen también incorpora análisis sobre:

Urbanismo

Patrimonio

Interiorismo

Academia

Artes visuales

Fundada en 1986 por Lourdes Periche Fernández, Hernani Montalvo y Jesús Bueno, y fortalecida desde 1996 con la incorporación de Carmen Ortega González a la dirección editorial, Arquitexto se ha consolidado como la publicación especializada de referencia en arquitectura y urbanismo de la República Dominicana.

Premiación

El acto concluyó con la presentación oficial de Jaragua Awards, una nueva plataforma de reconocimiento a la excelencia en la arquitectura, el diseño y la ciudad, desarrollada por Arquitexto junto al creativo Fred Jana y la comunicadora y estratega de mercado Claudia Montás.

"Después de cuatro décadas de trabajo editorial y construcción de memoria, sentimos que Arquitexto ha alcanzado la madurez para abrir una nueva etapa. Jaragua Awards nace como una extensión de ese compromiso: reconocer la excelencia y elevar la conversación sobre la arquitectura, el diseño y la ciudad", expresó Carmen Ortega González.

La iniciativa busca visibilizar proyectos, profesionales y aportes que contribuyen a fortalecer la calidad del entorno construido y promover una cultura de reconocimiento a las mejores prácticas dentro de la arquitectura, el diseño y el desarrollo urbano en la República Dominicana.