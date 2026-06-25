Este fin de semana Vacaciones CTN Expo Feria celebrará su edición número 24

Con una propuesta que combina ofertas para vacacionar dentro y fuera del país, actividades familiares y un marcado componente internacional, quedó inaugurada la vigésima cuarta edición de Vacaciones CTN Expo Feria 2026.

Durante el acto de apertura, el presidente de CTN y Puro Turismo, Miguel A. Calzada León, dedicó un minuto de silencio a Venezuela por el mal que le aqueja, tras el terremoto ocurrido ayer.

En cuando a la feria destacó que ha contribuido a incentivar el turismo interno al acercar al público ofertas accesibles de cadenas hoteleras y empresas vinculadas al sector, al tiempo que fortalece el conocimiento de los destinos nacionales y promueve el desarrollo de la industria turística.

Entre las principales novedades de esta edición figura la creación del Rincón Diplomático, un espacio en el que cónsules honorarios presentarán las bondades turísticas de República Dominicana, Mongolia, Jordania, Rumanía, Tailandia, Suecia, Malasia, Noruega, Bolivia y Sri Lanka, ofreciendo a los visitantes la posibilidad de conocer nuevos destinos y acceder a ofertas internacionales.

La feria también incluye rifas para quienes adquieran paquetes turísticos, degustaciones de cócteles organizadas junto a la Asociación de Sommelier de Santo Domingo, el evento "Atardecer de Tabaco y Ron" y descuentos especiales en establecimientos comerciales mediante códigos QR, como parte de una agenda orientada a toda la familia.

Reconocimientos

https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/26/img-20260625-wa0488-000f1ca1.jpg William Ramos al recibir su reconocimiento. (SAMIL MATEO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/26/img-20260625-wa0489-3a9c79c5.jpg Gary de Arriba fue uno de los galardonados durante el acto inaugural. (SAMIL MATEO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/26/img-20260625-wa0496-6988001e.jpg La familia fundadora de Emely Tours recibió su reconocimiento. (SAMIL MATEO) ‹ >

Durante la ceremonia fueron reconocidas personalidades e instituciones por sus aportes al crecimiento del turismo nacional.

Entre ellas, las viceministras Jacqueline Mora y Tammy Reynoso, así como sus respectivos equipos del Ministerio de Turismo.

Además, los empresarios Julio y Emilia Rosario, de Emely Tours; el cofundador de Karisma Hotels & Resorts, Ljubiša "Lubo" Krstajic; y los comunicadores Roberto Cavada, Gary de Arriba y William Ramos, por su contribución a la promoción de la República Dominicana como destino turístico.

Durante la entrega de reconocimientos también se resaltó el papel de los creadores de contenido y de los medios de comunicación en la difusión de la identidad dominicana y en la promoción de experiencias turísticas que fortalecen la imagen del país ante visitantes nacionales e internacionales.

La exposición permanecerá abierta al público del 26 al 28 de junio, de 10:00 de la mañana a 10:00 de la noche, en los salones del quinto piso del JW Marriott BlueMall Santo Domingo.

La entrada es gratuita y los asistentes podrán acceder a ofertas para viajar durante el verano y otras temporadas del año, con facilidades de financiamiento ofrecidas por entidades bancarias participantes.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/26/img-20260625-wa0463-340a39e9.jpg Rafael Feliz, Helen Babic, Stefan Krstajic y Ljubo krstajic. (SAMIL MATEO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/26/img-20260625-wa0513-e15a145d.jpg Pedro Vargas y Kamila Taveras. (SAMIL MATEO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/26/img-20260625-wa0464-f4aad96d.jpg (SAMIL MATEO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/26/img-20260625-wa0515-83f74f9b.jpg Richard Arostegui y Miriam Calzada. (SAMIL MATEO) ‹ >