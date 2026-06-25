Nestlé fortalece la formación de pediatras con cumbre científica sobre nutrición infantil

Daniella Schimensky, Mabel Jimenez, Hegla De los Santos, Dra. Ana Gabriela Ayala Germán y Renato Fukuhara - Director de Nutrición y Salud para Nestlé. ( FUENTE EXTERNA )

Nestlé llevó a cabo durante dos días el "The Next Evolution Nutrition Summit", un encuentro que reunió a más de 500 especialistas del ámbito médico pediátrico provenientes de distintas regiones del país.

La finalidad fue contribuir a la actualización científica y fortalecer el rol de los profesionales de la salud en la nutrición infantil, a través de esta plataforma de intercambio de conocimiento basada en evidencia, orientada a conectar la ciencia, la innovación y el bienestar nutricional.

El evento se posiciona como el encuentro más relevante de Nestlé en materia de nutrición y como el primero de su magnitud en integrar, en un mismo escenario, todas las categorías de nutrición infantil bajo un enfoque científico.

Durante la apertura, Renato Fukuhara, director de Nutrición y Salud de Nestlé, destacó el compromiso de la compañía con el desarrollo de soluciones nutricionales basadas en ciencia.

"Este encuentro marca un hito al consolidar una plataforma científica que integra conocimiento, innovación y colaboración con un propósito común: contribuir al bienestar de los niños y apoyar la labor de los profesionales de la salud", expresó.

La agenda científica abordó temas clave para el desarrollo infantil, entre ellos el rol de la microbiota en los primeros cinco años de vida, la nutrición sinérgica en el lactante y el manejo de las dificultades alimentarias en niños, manteniendo la leche materna como referencia fundamental.

Asimismo, se destacó la relevancia de los primeros 1,000 días de vida —y los años posteriores— como una etapa determinante para el desarrollo físico, cognitivo e inmunológico.

El encuentro contó con la participación de expertos internacionales como el doctor Carlos Nogueira, la doctora Marie-Claire Arrieta y la doctora Ana Gabriela Ayala, quienes compartieron evidencia y perspectivas actuales sobre desafíos y avances en nutrición pediátrica.

Entre los datos presentados, se evidenció que las dificultades alimentarias continúan siendo una de las principales causas de consulta pediátrica.

Se estima que el 30 % de los niños con estos problemas presenta alteraciones en el crecimiento, mientras que el 50 % de los casos de desnutrición moderada se asocia con retraso en el desarrollo. Además, se abordó el concepto de desarrollo compensatorio, que reconoce el neurodesarrollo como un eje clave en la recuperación integral del niño, más allá de la ganancia de peso o talla.

Además, solo el 13 % de las madres manifiesta sentirse segura al manejar estas situaciones, lo que subraya la importancia de fortalecer la orientación y el acompañamiento profesional.

Por su parte, Hegla De Los Santos, líder de Asuntos Médicos, Científicos y Regulatorios para Nestlé, resaltó el valor de este tipo de iniciativas.

"A través de este espacio, reafirmamos nuestra colaboración con la comunidad médica y nuestro compromiso con la divulgación científica como herramienta para avanzar en la nutrición infantil y el bienestar de las futuras generaciones", señaló.

Visión de los expertos

https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/25/dsc06016-00a7e937.jpg Hegla De Los Santos. (FUENTE EXTERNA)

En el marco del encuentro, especialistas internacionales profundizaron en los principales desafíos y avances en nutrición pediátrica, aportando una mirada integral sobre el desarrollo infantil.

El doctor Carlos Nogueira, pediatra y especialista en Nutriología Infantil, destacó que las dificultades alimentarias requieren un enfoque más amplio que el crecimiento físico.

"En el contexto actual, es fundamental considerar el desarrollo inmunológico, cognitivo y social del niño como parte de un abordaje integral", señaló. Asimismo, advirtió sobre la importancia de la orientación profesional frente a la desinformación en entornos digitales.

Por su parte, la doctora Marie-Claire Arrieta, científica y catedrática de la Universidad de Calgary, abordó el papel de la microbiota en los primeros cinco años de vida, subrayando que la transición hacia la alimentación complementaria representa una etapa clave.

En este sentido, destacó la importancia de una alimentación diversa que favorezca su desarrollo y estabilidad.

En tanto, la doctora Ana Gabriela Ayala resaltó el impacto de la nutrición temprana en múltiples dimensiones del desarrollo. "La sinergia de componentes presentes en la leche materna", lo cual influye positivamente al desarrollo integral del niño, en sistemas clave como:

El gastrointestinal

El inmunológico

cognitivo.

Los especialistas coincidieron en que la nutrición en las primeras etapas de vida, junto con el acompañamiento oportuno de los profesionales de la salud, es fundamental para sentar las bases de una vida saludable.

El interés y la participación activa de los asistentes reflejan una creciente conciencia sobre la importancia de la actualización continua en temas de nutrición infantil, así como la necesidad de contar con información confiable para la toma de decisiones clínicas.

Con iniciativas como el "The Next Evolution Nutrition Summit", Nestlé reafirma su compromiso con la salud y el bienestar de las familias dominicanas, acompañando a los profesionales de la salud en su labor diaria de construir un futuro más saludable para las próximas generaciones.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/25/nestle-9c4704b2.jpg Dra. Ana Gabriela Ayala Germán, Hegla De Los Santos, Dr. Carlos Alberto Nogueira de Almeida y Dra. Marie-Claire Arrieta. (FUENTE EXTERNA)