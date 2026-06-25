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Wendy´s abre nuevo restaurante en Punta Cana

El restaurante de Bávaro incorpora el nuevo diseño Future Fresh de Wendy´s, un concepto moderno y audaz que fortalece la identidad visual de la marca

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    Wendy´s abre nuevo restaurante en Punta Cana
    Mitchell Aguilera, Sebastián Ramallo, Ariel Sánchez, Fred Oscar Imbert, Frank Elías Rainieri, Osiris Pimentel y Etienne Sánchez. (FUENTE EXTERNA)

    Wendy´s, la marca global de restaurantes de servicio de comida rápida, continúa expandiéndose en la República Dominicana con la apertura de un restaurante en la Avenida Barceló, en Downtown Bávaro, elevando a 26 el número total de restaurantes Wendy´s en el país.

    El restaurante de Bávaro incorpora el nuevo diseño Future Fresh de Wendy´s, un concepto moderno y audaz que fortalece la identidad visual de la marca mediante una paleta de colores azules y una distribución enfocada en lo digital

    Este enfoque permite dar vida a la marca Wendy´s de una manera más moderna y distintiva, creando una experiencia memorable para los clientes.

    "Nuestro equipo está muy entusiasmado con la apertura de este nuevo restaurante. Representa otro paso importante en el fortalecimiento de la marca Wendy´s en el país", expresó Fred Oscar Imbert, presidente de Grupo Raya, franquiciatario de Wendy´s en la República Dominicana

    "Al ser el primer Wendy´s en el Caribe en presentar el innovador diseño Future Fresh, nuestro enfoque continúa siendo ofrecer alimentos de alta calidad y una excelente experiencia a cada cliente que visita nuestros restaurantes", agregó.

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    Infografía
    Fred Oscar Imbert, Patricia Roedán, Giovanni Rainieri y Frank Elías Rainieri. (FUENTE EXTERNA)

    "Esta nueva apertura en Punta Cana refleja el impulso continuo de Wendy´s en América Latina y el Caribe", afirmó Carlos Ribas, vicepresidente senior y director general para Latinoamérica y el Caribe (LAC) de The Wendy´s Company. 

    "La República Dominicana sigue siendo un mercado clave para nuestro crecimiento y contamos con la fortuna de tener un socio franquiciatario tan sólido y experimentado como Grupo Raya. Juntos, estamos enfocados en ofrecer una experiencia diferenciada para nuestros clientes, manteniéndonos fieles a la calidad y el sabor que esperan de Wendy´s".

    Los clientes podrán disfrutar de los productos icónicos del menú de Wendy´s, incluyendo sus emblemáticas hamburguesas cuadradas elaboradas con carne fresca, desde la clásica Dave´s Single hasta la favorita de los fanáticos, la Baconator.

    El restaurante también cuenta con un amplio salón comedor, además de servicio de drive-thru, diseñados para satisfacer las necesidades de los clientes y mejorar su experiencia general.

    La apertura oficial contó con la presencia de Etienne Sánchez, gerente general; Ariel Sánchez, vicepresidente de Operaciones; Osiris Pimentel, vicepresidente de Desarrollo; y Mitchell Aguilera, director corporativo de Mercadeo de Grupo Raya y otros ejecutivos de la marca.

    Ubicación

    El nuevo restaurante Wendy´s de Bávaro, Punta Cana, está ubicado en la Avenida Barceló, Downtown Bávaro, en la estación TotalEnergies.

    • El restaurante opera de 07:00 de la mañana a 11:30 de la noche de jueves a domingos y de 07:00 am a 01:00 de la mañana los viernes y sábados.
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