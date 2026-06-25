República Dominicana será sede de la gran final del PGA Tour Américas 2026

La República Dominicana será el destino internacional de turismo deportivo al ser seleccionada por primera vez como sede de la gran final del PGA Tour Américas. El campeonato se llevará a cabo del 15 al 18 de octubre de 2026 en PGA Ocean´s 4, ubicado en Playa Nueva Romana.

El anuncio fue realizado en Casa de España, durante un acto en el que también se dio a conocer la identidad oficial del torneo, denominado Dominican Republic Tour Championship presented by Scotiabank.

La celebración del campeonato forma parte de la estrategia gubernamental para fortalecer la oferta de turismo deportivo y consolidar a la República Dominicana como un destino de referencia para eventos internacionales de alto nivel.

La iniciativa busca diversificar la industria turística mediante propuestas respaldadas por infraestructura de calidad, conectividad y una creciente oferta especializada en golf.

Jesús Durán, representante de Playa Nueva Romana, resaltó que la llegada de la final del PGA Tour Américas constituye un paso significativo dentro de una visión estratégica orientada a proyectar a la República Dominicana en el escenario internacional.

"Compartimos la convicción de que el turismo deportivo de alto nivel representa una extraordinaria oportunidad para fortalecer la proyección internacional del país, atraer visitantes e impulsar nuevas oportunidades de desarrollo", expresó.

Durán señaló además que el campeonato permitirá mostrar al mundo la oferta integral de Playa Nueva Romana, una comunidad que combina naturaleza, deporte y bienestar frente al mar. Agregó que el golf se ha convertido en una herramienta capaz de atraer turismo de calidad, fomentar inversiones y generar nuevas oportunidades económicas.

Visibilidad como destino

Gonzalo Pan D´Soraluces, director global de Golf de la división Real Estate & Golf de Piñero, afirmó que la celebración de la final forma parte de una estrategia de largo plazo para atraer los torneos más relevantes del golf internacional y fortalecer el posicionamiento de la República Dominicana dentro de este segmento.

Explicó que el Dominican Republic Tour Championship presented by Scotiabank tendrá una relevancia especial en la carrera de los competidores, ya que los diez mejores jugadores del torneo obtendrán membresías para el Korn Ferry Tour, considerado la antesala del máximo nivel del golf profesional.

"Estamos hablando de una etapa clave en la trayectoria profesional de estos jugadores. Los torneos profesionales generan oportunidades para los atletas y, al mismo tiempo, aportan visibilidad y fortalecen la atracción de golfistas internacionales", indicó.

El ejecutivo destacó que el país recibe más de 300,000 golfistas cada año, consolidándose como uno de los principales destinos de golf a nivel mundial.

Mientras, Carlos De Linares, director de PGA Ocean´s 4, recordó que el complejo se ha convertido en uno de los principales referentes del golf en el Caribe y resaltó que es el único campo de la República Dominicana incluido entre los Top 100 Recommended Golf Resorts.

De Linares explicó que el campo forma parte de una comunidad residencial concebida alrededor del golf como elemento central de su estilo de vida y cuenta con atractivos diferenciadores como la única cancha ejecutiva iluminada del país y una PGA Golf Academy enfocada en la formación de alto nivel.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/25/23062026-pga-tourr-americas-llega-a-pga-oceans-4-en-playa-nueva-romana-samil-mateo-adaecfec.jpg David García, Sonia de Ansorena y Ramón Guillén. (SAMIL MATEO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/25/23062026-pga-tourr-americas-llega-a-pga-oceans-4-en-playa-nueva-romana-samil-mateo1-8891ccdb.jpg Laura Bonelli, Robinson Cortorreal y Mabel Frías. (SAMIL MATEO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/25/23062026-pga-tourr-americas-llega-a-pga-oceans-4-en-playa-nueva-romana-samil-mateo20-5f38f32a.jpg Imagen y Trofeo del torneo. (SAMIL MATEO) ‹ >