Body Shop celebra cuatro décadas con la campaña "40 años en movimiento"

Body Shop Athletic Club celebró cuatro décadas de trayectoria a través de la campaña "40 años en movimiento", un homenaje a su comunidad de socios, colaboradores e instructores, que se desarrolló de manera simultánea en sus cinco sedes y su Studio Boutique en Punta Cana.

La iniciativa fue concebida como un reconocimiento a quienes han formado parte de la historia de la marca y que, durante estos 40 años, han encontrado en Body Shop un espacio para crecer, conectar y construir hábitos de vida saludables.

Con una comunidad de más de 18,000 socios activos y presencia en Santo Domingo, Santiago y Punta Cana, la organización celebró este hito con experiencias que reflejan la diversidad de disciplinas que forman parte de su propuesta de bienestar integral.

Durante la jornada conmemorativa, los participantes disfrutaron de clases especiales de BodyBalance en las sedes de Naco, Bella Vista y Arroyo Hondo, Pilates Reformer en Body Shop Studio y Pilates Mat en las sedes de Santiago y Downtown Punta Cana.

También se realizaron sesiones de BodyPump en Body Shop Studio e Indoor Cycling en Santiago, Naco, Bella Vista, Arroyo Hondo y Downtown Punta Cana, junto a retos deportivos y dinámicas que llenaron de energía cada uno de los espacios.

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La campaña

Desde sus inicios en un pequeño apartamento de la avenida Anacaona, Body Shop ha crecido hasta convertirse en uno de los principales referentes del fitness y el bienestar en la República Dominicana.

Para conmemorar este recorrido, la marca invitó a sus socios a compartir fotografías y recuerdos que reflejan distintos momentos de su paso por el club. Este material dio vida a una campaña compuesta por piezas audiovisuales y publicaciones digitales que recogen momentos emblemáticos de la comunidad Body Shop a lo largo de cuatro décadas.

"En este 40 aniversario, al mirar hacia atrás, no solo recordamos momentos, sino que reconocemos un recorrido construido con constancia, disciplina y, sobre todo, con personas. Personas que han hecho de Body Shop mucho más que un espacio de entrenamiento. Personas que han encontrado aquí un lugar para crecer, para retarse y para conectar".

"Estos 40 años en movimiento representan una historia viva. Una historia que se construye cada día en cada clase, en cada esfuerzo individual y en cada logro compartido", expresó Ana Lucía Angulo, directora general de Body Shop.

La conmemoración culminó con una clase especial de Latin Mix en la cancha multiuso de la sede Naco, donde más de 100 socios compartieron una experiencia que simbolizó el espíritu de comunidad que ha acompañado a la organización desde sus inicios.