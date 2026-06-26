Estefany Collado presenta un libro sobre las decisiones que transforman la vida de las mujeres

Este libro nació de historias reales, propias y ajenas, que encontraron en la ficción la mejor manera de ser contadas, expresó Estefany Collado. ( FUENTE EXTERNA )

La periodista y estratega de comunicación Estefany Collado debuta en el ámbito literario con "Las cartas que debí escribir: relatos de mujeres para leer justo antes de elegir(se)".

Esta obra presenta una serie de relatos íntimos inspirados en experiencias reales, pero narrados desde la ficción, abordando temas clave como la autoestima, las relaciones humanas, el amor propio, las pérdidas y las decisiones que tienen el poder de transformar una vida.

A través de relatos profundamente íntimos, el libro explora el amor, las pérdidas, la autoestima y esos silencios que nos obligan a elegir un nuevo rumbo. Si bien sus protagonistas son mujeres, sus páginas encierran verdades universales: una invitación a escucharnos a nosotros mismos que resonará en el corazón de cualquier lector.

Este libro nació de historias reales, propias y ajenas, que encontraron en la ficción la mejor manera de ser contadas, expresó Estefany Collado.

También agregó que "son relatos sobre las decisiones que tomamos, las palabras que callamos y los caminos que elegimos cuando llega el momento de ser honestos con nosotros mismos. Espero que las mujeres encuentren en estas páginas un espejo y que los hombres descubran una ventana para acercarse, quizás un poco más, al corazón femenino".

Reflexiones para todos

https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/27/whatsapp-image-2026-06-26-at-41352-pm-1-61cd4b4d.jpeg "Las cartas que debí escribir: relatos de mujeres para leer justo antes de elegir(se)". (FUENTE EXTERNA)

La obra busca convertirse en un espacio de reflexión tanto para mujeres como para hombres. Mientras unas podrán verse reflejadas en muchos de sus capítulos, otros encontrarán una oportunidad para comprender mejor emociones, procesos y perspectivas que forman parte de la experiencia femenina.

Con esta publicación, la autora debuta en el ámbito literario con una propuesta que invita a la reflexión, la empatía y el autoconocimiento, recordando que, muchas veces, las decisiones más importantes comienzan con una conversación pendiente con uno mismo.

"Las cartas que debí escribir: relatos de mujeres para leer justo antes de elegir(se)" estará disponible para venta directa a través del perfil de Instagram de la autora, @techycollado, en la librería Anticanon de Autoras y en Amazon, tanto en su versión impresa como en formato digital para Kindle.