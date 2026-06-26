JMMB siembra 1,000 árboles en Loma Guaigüí

La jornada de reforestación forma parte de la iniciativa "Modo Green On" de JMMB. ( FUENTE EXTERNA )

Como parte de su compromiso con la sostenibilidad, el Grupo de Empresas JMMB realizó una jornada de reforestación en Loma Guaigüí, provincia La Vega, donde sembró 1,000 árboles de las especies pino y cedro en un área aproximada de 2,000 metros cuadrados.

La iniciativa reunió a 60 integrantes del equipo de JMMB, quienes se sumaron a una experiencia de voluntariado enfocada en contribuir a la recuperación ambiental de una zona protegida de alto valor ecológico.

La actividad contó con el acompañamiento del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales y forma parte de los esfuerzos orientados a fortalecer la cobertura forestal, proteger la biodiversidad y conservar recursos esenciales para el desarrollo sostenible del país.

La jornada responde a desafíos ambientales como la deforestación, la erosión del suelo, la alteración del ciclo del agua, la pérdida de biodiversidad y los efectos del cambio climático.

Para ello, fueron seleccionadas especies con importantes beneficios ecológicos. El pino contribuye a la estabilización y protección del terreno, mientras que el cedro favorece el enriquecimiento del ecosistema y la recuperación de la biodiversidad, aportando al equilibrio natural de la zona.

Denisse Pichardo, vicepresidente de cultura y desarrollo humano y servicios generales para JMMB República Dominicana, destacó que esta iniciativa forma parte del compromiso de la organización con la construcción de una prosperidad sostenible, entendiendo que el bienestar de las personas está estrechamente conectado con el bienestar de las comunidades y del entorno que compartimos.

Señaló que, a través de Modo Green On, JMMB impulsa acciones que reflejan una gestión responsable de los recursos naturales y una visión de largo plazo orientada a generar valor para las generaciones presentes y futuras.

Asimismo, expresó: "En JMMB creemos que somos custodios de algo más grande que nosotros mismos. Cada árbol sembrado representa una decisión consciente de aportar al bienestar colectivo y de honrar nuestra responsabilidad con las generaciones que heredarán este entorno".

"A través de Modo Green On buscamos convertir nuestros valores en acciones concretas, demostrando que la prosperidad sostenible se construye cuando cuidamos a las personas, fortalecemos nuestras comunidades y protegemos el planeta que compartimos".

De acuerdo con estimaciones técnicas compartidas por el equipo que acompañó la jornada, una vez desarrollados, los árboles sembrados podrán capturar entre 10 y 25 toneladas de dióxido de carbono (CO2) por año. Además, contribuirán a reducir hasta en un 90 % los procesos de erosión del suelo y favorecerán una mayor infiltración de agua en el terreno.

Además de los beneficios ambientales, la reforestación contribuirá al fortalecimiento de una zona protegida que desempeña un papel clave en la conservación de los ecosistemas y recursos naturales de la región.

Como parte del compromiso con la sostenibilidad de esta iniciativa, personal técnico realizará labores periódicas de seguimiento y acondicionamiento para garantizar el adecuado desarrollo de los árboles sembrados.

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Esta jornada forma parte de Modo Green On, la plataforma mediante la cual JMMB impulsa acciones alineadas con sus compromisos ambientales, sociales y de gobernanza (ESG).

A través de esta iniciativa, la organización promueve una cultura de responsabilidad compartida, voluntariado y cuidado de los recursos naturales, convencida de que el poder de uno se multiplica cuando trabajamos juntos por un mismo propósito.

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